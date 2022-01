De Olympische Winterspelen in Peking gaan vrijdag van start met de openingsceremonie. Nederland is kansrijk om voor de derde Winterspelen op rij minimaal twintig medailles te veroveren. Een overzicht van de belangrijkste onderdelen per dag met daarbij de Nederlandse tijdstippen.

Vrijdag 4 februari: Van Zundert en Nuis dragen de vlag

Het ijshockeytoernooi is in volle gang en er zijn ook al wedstrijden in alpineskiën, curling, kunstrijden, rodelen en schansspringen, maar medailles worden er nog niet verdeeld in Peking. Het is vooral de dag van de openingsceremonie, die om 13.00 uur (Nederlandse tijd) van start gaat in een waarschijnlijk afgeladen vol nationaal stadion, beter bekend als het Vogelnest (capaciteit: 90.000 toeschouwers).

De Nederlandse vlag wordt gedragen door de zeventienjarige kunstrijdster Lindsay van Zundert en schaatser Kjeld Nuis. Van Zundert is de jongste sporter in de Nederlandse equipe, die uit 42 wintersporters bestaat.

In het nationaal stadion, beter bekend als het Vogelnest, vindt de openingsceremonie plaats. In het nationaal stadion, beter bekend als het Vogelnest, vindt de openingsceremonie plaats. Foto: AFP

Zaterdag 5 februari: eerste gouden kans voor Schouten

Daags na de openingsceremonie zijn alle ogen gericht op schaatsster Irene Schouten. De 29-jarige Andijkse krijgt op de 3.000 meter (start om 9.30 uur) haar eerste kans op olympisch goud. Voor de beste stayer van Nederland kan dat zomaar een opmaat zijn naar een uniek kwartet in Peking.

Met onder anderen Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt in de ploeg kunnen de shorttrackers Nederland ook een medaille bezorgen op de gemengde aflossing, waarvan de kwartfinales om 13.23 uur beginnen. Schulting (500 meter) en Knegt (1.000 meter) zijn vlak daarvoor al voor het eerst op het ijs verschenen in de voorrondes van de individuele nummers.

Irene Schouten krijgt op de 3.000 meter de eerste kans op olympisch goud. Irene Schouten krijgt op de 3.000 meter de eerste kans op olympisch goud. Foto: ANP

Zondag 6 februari: wat kan Kramer op zijn laatste Spelen?

Het is de dag van Sven Kramer, die zijn vijfde en laatste Olympische Spelen om 9.30 uur begint met de 5.000 meter. Na de lange worsteling met zijn rug hadden vele schaatsvolgers niet verwacht dat Kramer zich zou plaatsen voor de Spelen, maar hij deed het wel. Een vierde olympische titel op de 5.000 meter lijkt een utopie: de Zweed Nils van der Poel en Patrick Roest zijn normaliter sneller. Maar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen heeft bewezen dat een groot kampioen als Kramer nooit afgeschreven moet worden. Is de Fries op 35-jarige leeftijd tot een nieuw kunststukje in staat?

In de Nederlandse nacht is er ook snowboarden: outsider Niek van der Velden moet zich zien te plaatsen voor de finale van het onderdeel slopestyle. Ook is er de slopestylefinale van de vrouwen, met mogelijk Melissa Peperkamp.

Maandag 7 februari: Wüst wil medaillerecord verder opvijzelen

Een dag na Kramer staat er weer een Nederlandse icoon op de schaatsbaan: Ireen Wüst. De 35-jarige Brabantse is met elf medailles (waarvan vijf gouden) de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden en hoopt dat recordaantal op de 1.500 meter (start om 9.30 uur) verder op te vijzelen. Op de schaatsmijl lijkt titelprolongatie een zware opgave, maar ook Wüst zal haar vijfde en laatste Spelen in stijl willen afsluiten.

In het shorttrack gloort er een medaille voor regerend wereldkampioene Schulting op de 500 meter. De finale van de kortste afstand is om 13.46 uur. Verder komt met Adriana Jelinkova de eerste Nederlandse alpineskiester in zeventig jaar in actie op de Spelen en hoopt snowboarder Van der Velden te verrassen in de finale van het onderdeel slopestyle.

Ireen Wüst jaagt op de 1.500 meter op een twaalfde olympische medaille. Ireen Wüst jaagt op de 1.500 meter op een twaalfde olympische medaille. Foto: ANP

Dinsdag 8 februari: titanen Nuis en Krol tegen elkaar

Dit is de dag van de tweestrijd waar menig schaatsliefhebber naar uitkijkt: die tussen Kjeld Nuis en Thomas Krol. De twee kanonnen zijn dit seizoen aan elkaar gewaagd op de 1.500 meter en dus belooft het een zinderend duel te worden in de National Speed Skating Oval, waar om 11.30 uur het startschot klinkt. Dat Nuis de regerend olympisch kampioen is en Krol de huidige wereldkampioen, onderstreept dat het hier om een titanengevecht gaat op het koningsnummer.

Buiten de schaatsarena komt er op deze dag maar één Nederlandse wintersporter in actie: snowboardster Michelle Dekker daalt om 3.40 uur af op de parallelreuzenslalom.

Kjeld Nuis (boven) en Thomas Krol (onder) strijden om het olympisch goud op de 1.500 meter. Kjeld Nuis (boven) en Thomas Krol (onder) strijden om het olympisch goud op de 1.500 meter. Foto: ANP

Woensdag 9 februari: bekroont Knegt zijn wederopstanding?

Drie jaar geleden liep Knegt flinke brandwonden op na een ongeluk met een houtkachel, maar inmiddels behoort de Fries weer tot de wereldtop op de 1.500 meter. Kan de kopman van de Nederlandse shorttrackploeg zijn wederopstanding bekronen met eremetaal? Vier jaar geleden won hij al eens zilver op deze afstand. Het toernooi begint om 12.00 uur met de kwartfinales en de finale is om 14.20 uur. Tussendoor rijdt Schulting haar eerste race op de 1.000 meter en strijdt de vrouwenaflossingsploeg om een finaleplaats.

Sjinkie Knegt behoort tot de kanshebbers voor een medaille op de 1.500 meter. Sjinkie Knegt behoort tot de kanshebbers voor een medaille op de 1.500 meter. Foto: Pro Shots

Donderdag 10 februari: opnieuw schijnwerpers op Schouten gericht

Ook deze dag heeft Schouten met rood omcirkeld in haar agenda, want de 5.000 meter wordt verreden. De stayer is op de langste schaatsafstand niet zo ongenaakbaar als op de 3.000 meter, maar wordt als regerend wereldkampioene wel tot topfavoriete gebombardeerd. Wordt het haar tweede olympische titel op deze Spelen? Het startschot klinkt om 13.00 uur. In de sneeuw hoopt Glenn de Blois te verrassen op de snowboardcross, die om 4.15 uur van start gaat.

Ook op de 5.000 meter is Irene Schouten de topfavoriet. Ook op de 5.000 meter is Irene Schouten de topfavoriet. Foto: Pro Shots

Vrijdag 11 februari: titelprolongatie voor Schulting?

Dit is de dag van Schulting, die vanaf 12.00 uur haar olympische titel verdedigt op de 1.000 meter. De 24-jarige Friezin is ongenaakbaar op deze afstand: na het goud van Pyeongchang werd ze twee keer wereldkampioen en één keer Europees kampioen.

In het langebaanschaatsen volgt om 9.00 uur de fraaie tweestrijd tussen de Zweed Nils van der Poel en Jorrit Bergsma op de 10.000 meter: de wereldrecordhouder tegen de olympisch kampioen van 2014. Skeletonster Kimberley Bos begint in Yanqing om 2.30 uur haar jacht op olympisch goud met de eerste twee afdalingen.

Suzanne Schulting domineert al tijden op de 1.000 meter. Suzanne Schulting domineert al tijden op de 1.000 meter. Foto: Getty Images

Zaterdag 12 februari: schrijft skeletonster Bos geschiedenis?

Deze dag kan zomaar een nieuw hoofdstuk in Nederlandse sportgeschiedenisboeken opleveren. Nog nooit won een Nederlandse skeletonster een olympische medaille, maar daar kan vandaag verandering in komen als Kimberley Bos afdaalt voor haar laatste twee races (13.20 uur en 14.55 uur). Als eindwinnaar in het wereldbekerklassement is Bos een medaillekandidaat op de bob- en sleebaan in Yanqing.

Op de schaatsbaan gaat de aandacht uit naar de vrouwenachtervolgingsploeg, die voor het eerst na een relletje rondom Irene Schouten en Ireen Wüst op het ijs staat. Om 9.00 uur is een finaleplaats de inzet voor de ploeg van bondscoach Jan Coopmans, waarna om 14.56 uur de 500 meter bij de mannen volgt.

Skeletonster Kimberley Bos kan een historische medaille winnen voor Nederland. Skeletonster Kimberley Bos kan een historische medaille winnen voor Nederland. Foto: AFP

Zondag 13 februari: nieuw shorttrackgoud in het verschiet

De tiende dag van de Olympische Spelen staat voor Nederland voornamelijk in het teken van de vrouwenaflossingsploeg bij het shorttrack, die om 12.44 uur de finale schaatst. Als regerend wereldkampioen is de ploeg van kopvrouw Schulting volgens de bookmakers topfavoriet voor olympisch goud. Schulting kan mogelijk haar trilogie voltooien als ze op de 500 en 1.000 meter goud heeft gewonnen.

In het schaatsen breekt het moment van de waarheid aan voor Kramer, die zich met de achtervolgingsploeg om 14.00 uur moet zien te plaatsen voor de finale. Aansluitend is de 500 meter voor de vrouwen, met outsider Femke Kok.

De Nederlandse aflossingsploeg is topfavoriet voor olympisch goud. De Nederlandse aflossingsploeg is topfavoriet voor olympisch goud. Foto: ANP

Maandag 14 februari: geen schaatsen en shorttrack, wel bobsleeën

Een rustige dag voor de Nederlandse equipe: de schaatsers en shorttrackers hoeven niet niet te rijden. In de sneeuw en op de sleebaan komen er wel Nederlanders in actie. Snowboarders Melissa Peperkamp en Niek van der Velden hopen zich vanaf 2.30 uur te plaatsen voor de finale op het onderdeel big air, terwijl op hetzelfde moment bobsleester Karlien Sleper twee keer afdaalt in de monobob. Om 13.05 uur maakt bobsleeër Ivo de Bruin op 35-jarige leeftijd zijn olympische debuut in de tweemansbob. De medaillekansen op al deze onderdelen zijn schaars.

Bobsleeër Ivo de Bruin maakt op 35-jarige leeftijd zijn olympische debuut. Bobsleeër Ivo de Bruin maakt op 35-jarige leeftijd zijn olympische debuut. Foto: Reuters

Dinsdag 15 februari: vijfde olympische titel voor Kramer?

Dit is de dag waar Kramer dit seizoen vooral naar heeft toegeleefd: de finale van de ploegenachtervolging (start om 7.52 uur). Op de 5.000 behoort de schaatslegende niet meer tot de allerbesten, maar op de ploegenachtervolging is hij met Roest en Marcel Bosker een gouddelver. De laatste acht wereldtitels op het teamonderdeel gingen naar Nederland. Volgt er een vijfde olympische titel en een afscheid in stijl voor Kramer?

De vrouwen kunnen even daarvoor het goede voorbeeld geven op de ploegenachtervolging, al zijn Wüst, Schouten en De Jong geen topfavoriet, zeker niet na de rel vlak voor vertrek naar Peking. Ook is dit de dag waarop Nederland na een afwezigheid van 46 jaar terugkeert bij het olympische kunstrijden. Om 11.08 begint Lindsay van Zundert aan de korte kür.

Als motor van de succesvolle ploegenachtervolging ligt voor Sven Kramer een vijfde olympische titel in het verschiet. Als motor van de succesvolle ploegenachtervolging ligt voor Sven Kramer een vijfde olympische titel in het verschiet. Foto: Getty Images

Woensdag 16 februari: vijfde medaille voor Schulting?

Dit kan zomaar een historische dag worden voor Schulting. De Friezin begint om 12.30 uur aan het toernooi van de 1.500 meter en daar zou ze zomaar haar vijfde medaille van deze Spelen kunnen veroveren. Uniek is dat niet voor een Nederlandse olympiër, want Wüst stond in 2014 ook vijf keer op het podium.

Bij een vierde olympische titel in Peking schrijft Schulting wel geschiedenis. Dan komt ze op gelijke hoogte met recordhouder en atletiekicoon Fanny Blankers-Koen. Na de finale van de 1.500 meter volgt de finale van de relaymannen en daar is Nederland ook een kanshebber voor een medaille. Het zijn de laatste onderdelen in het shorttrack. De andere Nederlandse wintersporters hebben een rustdag.

Heeft shorttrackster Suzanne Schulting weer reden tot juichen? Heeft shorttrackster Suzanne Schulting weer reden tot juichen? Foto: ANP

Donderdag 17 februari: Leerdam op medaillejacht

Na lang wachten mag Jutta Leerdam om 9.30 uur het ijs op voor 'haar' 1.000 meter. De Westlandse is de wereldkampioene van 2020 op de kilometer, maar een zekerheidje voor een medaille is ze niet. Dit seizoen heeft ze nog niet kunnen overtuigen bij internationale wedstrijden en de concurrentie uit de Verenigde Staten, Japan en Rusland is moordend.

Om 11.08 uur volgt mogelijk de vrije kür voor kunstrijdster Van Zundert. Ze moet bij de beste 24 van de korte kür zijn geëindigd om de finale van het kunstrijden te mogen schaatsen. Het is doorgaans een van de best bekeken onderdelen op de Spelen.

Jutta Leerdam hoopt haar olympische debuut te bekronen met een medaille op de 1.000 meter. Jutta Leerdam hoopt haar olympische debuut te bekronen met een medaille op de 1.000 meter. Foto: Pro Shots

Vrijdag 18 februari: Nederlands podium op de 1.000 meter?

Een podium met alleen maar Nederlandse wintersporters is een zeldzaamheid, maar op deze dag is die kans best groot. Het is namelijk de dag van de 1.000 meter bij de mannen, die om 9.30 uur begint.

Met Thomas Krol, Kai Verbij en de 33-jarige debutant Hein Otterspeer heeft Nederland drie wereldtoppers voor dit onderdeel in huis en zij hebben al laten zien dat Hollandse glorie op deze afstand geen utopie is. Bij drie van de vier wereldbekerwedstrijden in het huidige seizoen bestond het podium uit alleen maar Nederlanders. De grote vraag is wie er gaat winnen. Krol lijkt de gedoodverfde kandidaat om Nuis op te volgen als olympisch kampioen. Verder komen er geen Nederlanders in actie.

Bij drie van de vier wereldbekerwedstrijden was er een Nederlands podium. Kjeld Nuis (rechts) heeft zich niet geplaatst voor de 1.000 meter in Peking. Bij drie van de vier wereldbekerwedstrijden was er een Nederlands podium. Kjeld Nuis (rechts) heeft zich niet geplaatst voor de 1.000 meter in Peking. Foto: ANP

Zaterdag 19 februari: Kramer-Bergsma en Schouten op de massastart

In de aanloop naar de Spelen deed de gezamenlijke selectie van Kramer en Bergsma voor de massastart veel stof opwaaien. De twee olympisch kampioenen liggen elkaar niet, maar werden door bondscoach Coopmans wel bij elkaar gebracht voor de discipline over zestien ronden (start om 8.00 uur). Gunnen Bergsma en Kramer elkaar succes? Het is de laatste olympische race voor Kramer.

Op de massastart voor vrouwen kan Schouten mogelijk haar vierde olympische titel veroveren. De stayer is de regerend wereldkampioene op de discipline. Net als Schulting kan zij zich in het rijtje met Blankers-Koen scharen. De massastarts zijn de laatste onderdelen van het olympische schaatstoernooi.

Jorrit Bergsma en Sven kramer vormen een veelbesproken koppel op de massastart. Jorrit Bergsma en Sven kramer vormen een veelbesproken koppel op de massastart. Foto: Pro Shots

Zondag 20 februari: viermansbob en ijshockeyfinale sluitstuk van Spelen

De viermansbob heeft de eer om de Spelen voor Nederland af te sluiten. Met de debuterende De Bruin als piloot daalt het team om 2.30 uur voor de derde keer af in de bob- en sleebaan in Yanqing, waarna om 4.00 uur de vierde en beslissende afdaling op het programma staat.

Om 5.00 uur volgt de traditioneel goed bekeken ijshockeyfinale bij de mannen, al is die gedevalueerd door de afwezigheid van spelers uit de NHL. Uiteraard eindigen de Spelen met een sluitingsceremonie in het Vogelnest, de plek waar het zestien dagen eerder ook allemaal begon.

De viermansbob van Ivo de Bruin vormt het sluitstuk voor Nederland op de Olympische Winterspelen. De viermansbob van Ivo de Bruin vormt het sluitstuk voor Nederland op de Olympische Winterspelen. Foto: AP

Wil je het volledige programma zien met alle onderdelen en precieze Nederlandse tijden per dag? Zie dan de link hieronder.