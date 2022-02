De Nederlandse ploeg jaagt tijdens de Olympische Winterspelen op een recordaantal medailles, maar de schijnwerpers zijn ook op een aantal buitenlandse sporters gericht. Dit zijn de buitenlandse sterren in Peking.

Miho Takagi - Schaatsen

Miho Takagi geldt al jaren als een van de beste schaatssters ter wereld. De 27-jarige Japanse is in ieder geval de veelzijdigste: ze won goud bij het WK allround (2018) én bij het WK sprint (2020). Takagi wacht alleen nog op haar eerste individuele titel bij de Olympische Spelen. Vier jaar geleden in Pyeongchang pakte de pupil van de Nederlandse bondscoach Johan de Wit zilver op de 1.500 meter en brons op de 1.000 meter.

In Peking is Takagi als wereldrecordhouder de topfavoriet op de 1.500 meter en daarmee de grootste concurrent van de Nederlanders Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud. Takagi start ook met medaillekansen op de 500, 1.000 en 3.000 meter én is met Japan titelverdediger op de ploegenachtervolging.

Takagi begint op 5 februari met de 3.000 meter, waarna ook de 1.500 meter (7 februari), de 500 meter (13 februari), de medaillestrijd op de ploegenachtervolging (15 februari) en de 1.000 meter (17 februari) op haar programma staan.

Mikaela Shiffrin - Alpineskiën

Het is niet de vraag of, maar hoeveel olympische medailles Mikaela Shiffrin gaat veroveren. De 26-jarige Amerikaanse is een icoon in het alpineskiën en hoopt in Peking aan vijf onderdelen mee te doen. Ze veroverde vorig jaar de wereldtitel in de combinatie en heeft al elf WK-medailles op haar naam staan.

In 2014 schreef Shiffrin op achttienjarige leeftijd historie door als jongste alpineskiester ooit olympisch goud op de slalom te veroveren. Vier jaar na haar doorbraak in Sotsji voegde ze daar een gouden plak op de reuzenslalom en zilver op de combinatie aan toe.

De medaillestrijd op de reuzenslalom barst los op 7 februari, gevolgd door de slalom (9 februari), de super-G (11 februari), de afdaling (15 februari) en de combinatie (17 februari).

Shaun White - Snowboarden

Liefst vier keer was hij al van de partij, maar snowboardlegende Shaun White piekert er niet over om te stoppen. De 35-jarige Amerikaan was er in 2006 al bij in Turijn, waar hij goud veroverde op de halfpipe. Hij verdedigde zijn titel in Vancouver (2010), werd vierde in Sotsji (2014), maar pakte in 2018 'gewoon' weer goud.

De grote vraag is wat White in Peking kan laten zien. 'The Flying Tomato', een bijnaam die hij te danken heeft aan zijn rode haar, liet de laatste jaren weinig zien en plaatste zich ternauwernood voor de Spelen.

Het onderdeel halfpipe staat 11 februari op het programma.

Shaolin Sándor Liu en Shaoang Liu - Shorttrack

Op de shorttrackbaan in Peking staat een ouderwetse broederstrijd op het programma. Het moet gek lopen, willen de Hongaren Shaolin Sándor Liu (26) en Shaoang Liu (23), zonen van een Chinese vader en een Hongaarse moeder, Peking zonder eremetaal verlaten.

De jongste Liu-telg is de regerend wereldkampioen shorttrack, terwijl Shaolin Sándor vorig jaar in Dordrecht als tweede eindigde in het eindklassement. Bij de Spelen van 2018 veroverden de broertjes op de aflossing goud met Hongarije.

De individuele afstanden bij de mannen zijn op 7 februari (finale 1.000 meter), 9 februari (finale 1.500 meter) en 13 februari (finale 500 meter). De finale van de relay bij de mannen is op 16 februari.

Yuzuru Hanyu - Kunstschaatsen

Een derde olympische titel op rij lonkt voor de Japanse sportheld Yuzuru Hanyu. Of beter gezegd: kan de meervoudig wereldkampioen kunstrijden er ook in Peking voor zorgen dat hij wordt bedolven onder knuffels van Winnie the Poeh?

Fans van de 27-jarige Hanyu gooien al jarenlang pluchen versies van de teddybeer op het ijs als hij zijn oefening met succes afgerond heeft. De reden: hij liep ooit rond met een tissuedoos in de vorm van het fictieve personage.

De strijd om de medailles bij de mannen is op donderdag 10 februari. Liefhebbers moeten wel de wekker zetten, want het begint om 2.30 uur (Nederlandse tijd).

Kamila Valieva - Kunstschaatsen

Bij het kunstrijden zou het podium bij de vrouwen weleens volledig uit Russische tieners kunnen bestaan. Een van de favorieten voor het goud is de pas vijftienjarige Kamila Valieva, bezig aan haar eerste seizoen bij de senioren. In dit nog prille jaar veroverde het toptalent al de Europese titel en de nationale titel.

Met een totaalscore van 272,71 zette Valieva in november 2021 bij een Grand Prix in Sotsji een nieuw wereldrecord neer. In Peking heeft ze concurrentie van regerend wereldkampioene Anna Shcherbakova en Alexandra Trusova, eveneens jonge Russinnen. De zeventienjarige Lindsay van Zundert doet namens Nederland mee en draagt de vlag tijdens de openingsceremonie.

Valieva hoopt op donderdag 17 februari haar stormachtige ontwikkeling te bekronen met goud. Het teamonderdeel is tien dagen eerder.

Charlotte Kalla - Langlaufen

Voor de vierde keer stapte langlaufster Charlotte Kalla op het vliegtuig voor de Olympische Winterspelen, met maar één doel: een vierde olympische titel. In Vancouver in 2010 was er goud op de 10 kilometer vrije stijl, vier jaar later was ze de beste op de 4x5 kilometer estafette en op de vorige Spelen in Pyeongchang volgde een olympische titel op de 15 kilometer skiatlon.

In totaal staat Kalla al op negen olympische medailles, maar de grote vraag is of de Zweedse net zo succesvol kan zijn als in het verleden. Haar laatste grote succes dateert uit 2019, toen Kalla wereldkampioene werd op de 4x5 kilometer estafette. In het seizoen 2020/2021 werd de meervoudig wereldkampioene geteisterd door blessures en gezondheidsklachten, maar Kalla besloot toch door te gaan tot en met de Spelen in Peking.

Het olympische langlauftoernooi begint op 5 februari en duurt tot en met 20 februari.

Ning Zhongyan - Schaatsen

Het komt niet vaak voor dat een mannelijke langebaanschaatser uit China een olympische medaille verovert- Gao Tingyu was in 2018 op de 500 meter pas de eerste - maar met Ning Zhongyan heeft het gastland mogelijk een nieuwe troef in handen. En dat uitgerekend bij de Spelen in Peking.

De 22-jarige sprinter won in november de 1.500 meter op de World Cup in Stavanger en voegde daar in december in Calgary een zege op de 1.000 meter aan toe in een persoonlijk record van 1.06,65. Ning pakte ook twee zilveren wereldbekermedailles dit seizoen. Het is de vraag of hij kan opboksen tegen de Nederlandse enclave, die op de 1.000 meter in Calgary schitterde door afwezigheid.

Het schaatstoernooi begint op 5 februari en duurt tot en met 19 februari. De 1.500 meter bij de mannen is op dinsdag 8 februari (11.30 uur Nederlandse tijd) en de 1.000 meter volgt tien dagen later (9.30 uur Nederlandse tijd).