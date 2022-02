De Olympische Winterspelen in Peking beloven voor Nederland zeer succesvol te worden. In de laatste prognose komt sportdatabureau Gracenote met acht olympische titels tot een evenaring van het record. NU.nl denkt zelfs aan tien gouden plakken. Dit zijn de 22 medailles die Nederland (mogelijk) pakt in China.

Goud (10)

Irene Schouten (schaatsen, 3.000 meter): Op Schouten staat op de lange afstanden al tijden geen maat, zeker niet op de 3 kilometer. De 29-jarige Andijkse won dit seizoen alle 3.000 meters waaraan ze deelnam. Het is daarom geen gewaagde voorspelling dat ze ook in Peking goud pakt. Het zou de eerste olympische titel uit haar loopbaan zijn.

De 3.000 meter voor vrouwen begint zaterdag 5 februari om 9.30 uur.

Irene Schouten (schaatsen, 5.000 meter): Als doorgewinterde marathonschaatsster kan Schouten ook uitstekend uit de voeten op de 5 kilometer, maar in vergelijking met de 3 kilometer is er op die afstand meer concurrentie uit het buitenland. Toch is ze bij de bookmakers torenhoog favoriet voor olympisch goud.

De 5.000 meter voor vrouwen begint donderdag 10 februari om 13.00 uur.

Irene Schouten (schaatsen, massastart): Van alle schaatsdisciplines ligt het hart van Schouten het meest bij de massastart. Hoewel er vaak iets onverwachts gebeurt in de 'minimarathon' over zestien ronden, kan de tweevoudig wereldkampioene altijd vertrouwen op haar razendsnelle eindschot. Met drie gouden medailles zou ze de koningin van de Olympische Spelen kunnen worden.

De finale van de massastart voor vrouwen begint zaterdag 19 februari om 10.00 uur.

Suzanne Schulting (shorttrack, 1.000 meter): Vier jaar geleden was haar olympische titel op de 1.000 meter nog een verrassing. Inmiddels is Schulting uitgegroeid tot de te kloppen vrouw op de kilometer. Het moet gek lopen wil de tweevoudig wereldkampioene niet opnieuw op het hoogste ereschavot staan.

De finale van de 1.000 meter voor vrouwen begint vrijdag 11 februari om 13.43 uur.

Suzanne Schulting (shorttrack, 1.500 meter): Schulting is eveneens de regerend wereldkampioene op de 1.500 meter, dus ook op deze afstand staat goud achter haar naam. De Friezin is als geen ander in staat om voor lange tijd een verschroeiend tempo te hanteren en zo de (Zuid-Koreaanse) concurrentie kapot te rijden.

De finale van de 1.500 meter voor vrouwen begint woensdag 16 februari om 14.18 uur.

Thomas Krol (schaatsen, 1.000 meter): Nederland heerst al tijden op de 1.000 meter en bij de belangrijkste wedstrijden voert Krol het podium aan. Zijn grootste concurrent, regerend olympisch kampioen Kjeld Nuis, plaatste zich niet op de kilometer, dus eigenlijk is de 29-jarige Krol zelf zijn grootste tegenstander op zijn eerste Olympische Spelen.

De 1.000 meter voor mannen begint vrijdag 18 februari om 9.30 uur.

Kjeld Nuis (schaatsen, 1.500 meter): Nuis draait een stroef seizoen, maar de 32-jarige Zuid-Hollander staat er altijd op de belangrijkste toernooien. Als regerend olympisch kampioen op de schaatsmijl kan de routinier als geen ander met de hooggespannen verwachtingen omgaan. Bijkomend voordeel: de tweevoudig wereldkampioen hoeft zich op deze Spelen maar op één afstand te richten. Dat gaat niet op voor Nuis' grootste concurrent Krol.

De 1.500 meter voor mannen begint dinsdag 8 februari om 11.30 uur.

Kimberley Bos (skeleton): Als eerste Nederlandse skeletonster ooit pakte Bos vorige maand de eindzege in de wereldbeker. De Gelderse won twee van de acht wereldbekerwedstrijden en werd ook nog eens Europees kampioene. Schrijf haar maar op als opvolger van Nicolien Sauerbreij, die in 2010 als eerste Nederlandse wintersporter buiten het schaatsen en shorttrack olympisch kampioen werd.

De vierde en beslissende afdaling van het skeleton voor vrouwen begint zaterdag 12 februari om 14.55 uur.

Ploegenachtervolging mannen (schaatsen): De laatste acht wereldtitels op de ploegenachtervolging bij de mannen gingen allemaal naar Nederland. Goud in Peking zou het perfecte afscheid betekenen voor Sven Kramer (35), die in China voor zijn vijfde olympische titel gaat. Met Kramer, Marcel Bosker en Patrick Roest rijdt Nederland in zijn sterkste opstelling.

De finale van de ploegenachtervolging voor mannen begint dinsdag 15 februari om 9.47 uur.

Aflossingsploeg vrouwen (shorttrack): Onder aanvoering van kopvrouw Schulting is Nederland superieur op de aflossing, die over 3.000 meter (27 ronden) gaat. De ploeg, die uit Schulting, Xandra Velzeboer, Yara van Kerkhof, Selma Poutsma en Rianne de Vries bestaat, is regerend wereldkampioen en greep dit seizoen pas één keer naast het goud. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk de derde olympische titel voor Schulting in Peking worden.

De finale van de aflossing voor vrouwen begint zondag 13 februari om 12.44 uur.

Aantal Nederlandse medailles sinds 2002: Pyeongchang 2018: 20 (8 goud, 6 zilver, 6 brons)

Sotsji 2014: 24 (8 goud, 7 zilver, 9 brons)

Vancouver 2010: 8 (4 goud, 1 zilver, 3 brons)

Turijn 2006: 9 (3 goud, 2 zilver, 4 brons)

Salt Lake City 2002: 8 (5 goud, 3 zilver, 0 brons)

Zilver (7)

Patrick Roest (schaatsen, 5.000 meter): Roest hikt al jaren tegen een titel op een individuele afstand aan, maar ook in Peking lijkt hij naast de hoofdprijs te gaan grijpen. De Zweed Nils van der Poel is een fenomeen op de lange afstanden en vooralsnog een maatje te groot voor de Lekkerkerker, die vier jaar geleden al eens zilver won op de 1.500 meter.

De 5.000 meter voor mannen begint zondag 6 februari om 9.30 uur.

Jorrit Bergsma (schaatsen, 10.000 meter): Ook Bergsma gaat in Peking te maken krijgen met Van der Poel. De Zweed reed vorig jaar bij de WK afstanden in Heerenveen een wereldrecord op de 10 kilometer en was liefst dertien seconden sneller dan de Fries. Dat gat is niet zomaar gedicht door de olympisch kampioen van 2014, die vier jaar geleden tweede werd, toen achter de Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen.

De 10.000 meter voor mannen begint vrijdag 11 februari om 9.00 uur.

Antoinette de Jong (schaatsen, 3.000 meter): Achter de ongenaakbare Schouten is De Jong the best of the rest. De Friezin werd vorig jaar wereldkampioene op de 3 kilometer door Schouten te verslaan, maar winnen deed ze dit seizoen nog niet. Nu legende Martina Sáblíková uit Tsjechië pas net hersteld is van een zware val, kan het zilver De Jong vrijwel niet ontgaan.

De 3.000 meter voor vrouwen begint zaterdag 5 februari om 9.30 uur.

Thomas Krol (schaatsen, 1.500 meter): Net als op de 1.000 meter is Krol favoriet op de 1.500 meter, maar Nuis wordt nog hoger ingeschaald dan de tweevoudig wereldkampioen. De titelverdediger was vorige maand sneller dan Krol bij het olympisch kwalificatietoernooi én de EK afstanden. Als de Amerikaan Joey Mantia geen spelbreker wordt, wordt het een een-tweetje voor Nederland op de schaatsmijl.

De 1.500 meter voor mannen begint dinsdag 8 februari om 11.30 uur.

Kai Verbij (schaatsen, 1.000 meter): De verschillen op de 1.000 meter bij de mannen zijn klein, maar het moge duidelijk zijn dat Verbij als regerend wereldkampioen tot de kanshebbers behoort. Achter topfavoriet Krol is de 27-jarige sprinter de snelste man op de kilometer. Het zou de eerste olympische medaille in zijn loopbaan zijn.

De 1.000 meter voor mannen begint vrijdag 18 februari om 9.30 uur.

Ploegenachtervolging vrouwen (schaatsen): Met De Jong, Ireen Wüst en Schouten kan Nederland drie wereldtoppers opstellen, maar het is maar de vraag of het trio ook het beste team is. Met Canada (won dit seizoen alle wereldbekerwedstrijden) en Japan (de regerend olympisch kampioen) zijn er bovendien twee geduchte concurrenten, waardoor zilver al een knappe prestatie zou zijn.

De finale van de ploegenachtervolging voor vrouwen begint dinsdag 15 februari om 9.28 uur.

Gemengde aflossingsploeg (shorttrack): Op de nieuwe shorttrackdiscipline is China de torenhoge favoriet. Met Sjinkie Knegt en Schulting heeft Nederland weliswaar twee sterke troeven in handen, maar de ploeg met twee mannen en twee vrouwen is in de breedte waarschijnlijk net niet sterk genoeg om het gastland te verslaan.

De finale van de gemengde aflossing begint zaterdag 5 februari om 14.26 uur.

Medaillespiegel van Spelen Pyeongchang 2018 1. Noorwegen: 39 (14 goud, 14 zilver, 11 brons)

2. Duitsland: 31 (14 goud, 10 zilver, 7 brons)

3. Canada: 29 (11 goud, 8 zilver, 10 brons)

4. Verenigde Staten: 23 (9 goud, 8 zilver, 6 brons)

5. Nederland: 20 (8 goud, 6 zilver, 6 brons)

Brons (5)

Ireen Wüst (schaatsen, 1.500 meter): Een bijrol op haar laatste Olympische Spelen zal de 35-jarige Wüst absoluut niet vertolken, maar een individuele titel zit er waarschijnlijk niet meer in voor de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden. Miho Takagi domineert op de schaatsmijl en normaal gesproken is ook Brittany Bowe sneller dan de olympisch kampioene van Pyeongchang en Vancouver. Brons lijkt daardoor het hoogst haalbare.

De 1.500 meter voor vrouwen begint maandag 7 februari om 9.30 uur.

Hein Otterspeer (schaatsen, 1.000 meter): Voor de 33-jarige Otterspeer ging een jongensdroom in vervulling toen hij zich plaatste voor zijn eerste Spelen. Als Nederlander op de 1.000 meter is hij automatisch een medaillekandidaat. De vraag is of een liesblessure hem de afgelopen tijd niet te veel heeft gehinderd in zijn voorbereiding. Anders ligt brons voor het grijpen voor de Zuid-Hollander.

De 1.000 meter voor mannen begint vrijdag 18 februari om 9.30 uur.

Jutta Leerdam (schaatsen, 1.000 meter): Leerdam werd twee jaar geleden verrassend wereldkampioene op de 1.000 meter, maar sindsdien moest ze Takagi en Bowe meestal voor zich dulden. Brons is waarschijnlijk het hoogst haalbare voor de Westlandse.

De 1.000 meter voor mannen begint donderdag 17 februari om 9.30 uur.

Suzanne Schulting (shorttrack, 500 meter): Schulting wordt gezien als de beste shorttrackster van het veld, maar tussen de sprintkanonnen op de 500 meter komt ze vaak net tekort. De Italiaanse Arianna Fontana en ook de Canadese Kim Boutin presteerden dit seizoen beter dan de regerend wereldkampioene, maar een medaille zit er zeker in voor de Friezin.

De finale van de 500 meter voor vrouwen begint maandag 7 februari om 13.46 uur.

Sjinkie Knegt (shorttrack, 1.500 meter): Knegt moest van ver komen na een ongeluk met een houtkachel in 2019, maar drie jaar na dato behoort hij weer tot de wereldtop op de 1.500 meter. Met zijn tweede plek bij de wereldbeker in Dordrecht bewees de 32-jarige Fries eind november dat hij na Sotsji 2014 (brons op de 1.000 meter) en Pyeongchang 2018 (zilver op de 1.500 meter) opnieuw een olympische medaille kan pakken.

De finale van de 1.500 meter voor mannen begint woensdag 9 februari om 14.20 uur.