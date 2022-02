Voordat ze in Peking nog één keer historie wil schrijven door bij de vijfde Spelen op rij goud te winnen, blikt Ireen Wüst met NU.nl uitgebreid terug op de succesvolste olympische carrière in de Nederlandse sportgeschiedenis. "Na de Spelen van 2006 is mijn leven nooit meer hetzelfde geweest."

Proloog

Wüst zit in een comfortabele stoel in de bar van het aja-hotel in het Zuid-Duitse Ruhpolding en kijkt naar een tv-scherm waarop een haardvuur vredig knappert. Het is begin oktober, een paar weken voor de start van haar laatste seizoen als schaatser, en de stress die bij een olympische winter hoort is nog ver weg.

De vijfvoudig olympisch kampioene heeft net in alle rust teruggeblikt op haar successen op de Spelen van Turijn, Vancouver, Sotsji en Pyeongchang en alle gevolgen die ze hebben gehad in haar leven.

"Mijn carrière is een levensles die met niks te vergelijken is", concludeert Wüst. "Met elke vier jaar een fantastisch verhaal."

Turijn 2006, de Spelen van de verrassing

1 keer goud (3.000 meter), 1 keer brons (1.500 meter)

Als Wüst in het voorjaar van 2005 de lange oprijlaan van een villa in Baarn oprijdt, weet ze dat ze in een nieuwe wereld terecht is gekomen. Dit is niet meer Jong Oranje, waar ze bij trainingskampen met al haar ploeggenotes op één kamer sliep. Ze is nu professional bij TVM.

Het grootste schaatsteam van Nederland drukt zijn nieuwe toptalent op het hart dat er geen verwachtingen zijn voor de Spelen van Turijn. "Maar zo zit ik niet in elkaar", zegt Wüst. "Ik had een enorme bewijsdrang, waardoor ik veel te hard trainde."

Coach Gerard Kemkers trekt net op tijd aan de rem. Bij het laatste trainingskamp voor het olympische seizoen mag ze dagelijks maar een half uurtje trainen. "Mijn ploeggenoten zeiden gekscherend dat die Wüst altijd op vakantie is."

De ingreep heeft het gewenste effect. Bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen wint Wüst de 1.000, 1.500 én 3.000 meter. "Thialf ging uit zijn dak, ik ging uit mijn dak. Ik had me geplaatst voor de Spelen, dus mijn leven kon niet meer kapot."

Erelijst Ireen Wüst Olympische Spelen: 5 keer goud, 5 keer zilver, 1 keer brons

WK afstanden: 15 keer goud, 15 keer zilver, 1 keer brons

WK allround: 7 keer goud, 4 keer zilver, 2 keer brons

EK allround: 5 keer goud, 4 keer zilver, 2 keer brons

NK afstanden: 18 keer goud, 13 keer zilver, 10 keer brons

NK allround: 4 keer goud, 1 keer zilver, 1 keer brons

Op 12 februari 2006 wordt het sprookje nog mooier. Wüst is bij de 3 kilometer in de Oval Lingotto van Turijn ruim een seconde sneller dan ploeggenoot Renate Groenewold en heeft nog voor haar twintigste verjaardag haar ultieme doel bereikt. "Maar toen ik op 13 februari wakker werd, dacht ik: verhip, ik voel me hetzelfde als gisteren en eergisteren. Waarom heb ik een olympische titel zo groot gemaakt?"

Het antwoord komt in de uren en weken daarna. Een cameraploeg van de NOS heeft voor een interview op the day after alle Nederlandse kranten meegenomen en Wüst ziet zichzelf schitteren op elke voorpagina. "Dat vond ik zoiets raars. Oké, dacht ik, het is toch wel groot in Nederland."

Hóé groot merkt Wüst pas echt als ze na de Spelen met de trein aankomt in Tilburg. "We konden niet meer vertrekken, want het stond rijen dik met mensen en die duwden allemaal tegen de trein aan." Na een huldiging voor zesduizend mensen in haar woonplaats Goirle denkt Wüst haar gewone leven weer op te kunnen pakken. "Maar ik werd constant aangesproken. Het is zó raar als je opeens niet meer normaal over straat kan."

Door alle drukte duurt het maanden voordat Wüst echt beseft dat ze olympisch kampioene is. Pas in de zomer dringt het tot haar door, als ze een dvd van haar gouden race bekijkt. "Zat ik opeens in mijn eentje lekker te huilen op de bank. Niet van verdriet, maar van trots, blijdschap. En ook wel omdat mijn leven op zijn kop stond. Na Turijn is nooit meer iets hetzelfde geweest."

Ireen Wüst viert haar eerste olympische titel, in 2006 in Turijn. Ireen Wüst viert haar eerste olympische titel, in 2006 in Turijn. Foto: ANP

Vancouver 2010, de Spelen van de revanche

1 keer goud (1.500 meter)

Alleen goud is nog goed genoeg voor een olympisch kampioen, óók als je pas begin twintig bent. Wüst worstelt in de aanloop naar Vancouver 2010 met die verwachtingen van de buitenwereld, ook doordat ze voor het seizoen 2007/2008 overtraind raakt.

Op doorzettingsvermogen wordt ze in 2008 nog tweede bij het WK allround. "Maar na dat toernooi stond in alle kranten: 'Wüst faalt'", vertelt de zevenvoudig wereldkampioene allround. "Ik vond het heel lastig om daarmee te dealen. Hoorde ik bij de bakker opeens: 'Het gaat niet zo goed, hè'."

Wüst krijgt thuis meerdere zelfhulpboeken opgestuurd. Mensen raden haar bepaalde goedjes en drankjes aan. "Allemaal heel goedbedoeld. Maar de tendens was wel duidelijk: die Wüst, haar tijd is wel geweest. Ik vond het vrij hard; voor de meeste mensen kon ik net zo goed stoppen."

In het olympische seizoen is Wüst fysiek nog steeds maar op 75 procent van haar kunnen, maar ze weet zich opnieuw op drie afstanden te plaatsen voor de Spelen. Eenmaal in Vancouver lijkt haar wilskracht niet voldoende voor een nieuwe verrassing: als titelverdedigster wordt ze zevende op de 3 kilometer en op de 1.000 meter eindigt ze als achtste.

“Ik heb de kwaliteit dat ik op de belangrijkste momenten heel sterk ben in mijn kop.” Ireen Wüst

Terwijl heel Nederland bezig is met de olympische titel van Mark Tuitert op de 1.500 meter, richt Wüst zich op haar laatste kans in Canada. Helemaal alleen in het olympisch dorp schrijft ze haar raceplan voor de schaatsmijl. Ze deelt het met niemand, zelfs niet met coach Kemkers. "Ik zat volledig in mijn eigen wereld. Het voelde als een tunnel, zó gefocust was ik."

De 1.500 meter in de Richmond Olympic Oval wordt een van de handvol races in de carrière van Wüst waarbij alles op zijn plek valt. "Die gouden medaille was heel emotioneel, omdat iedereen me al had afgeschreven. Dit was mijn antwoord: je bent niet zomaar van me af. Ik zeg altijd dat je op de Spelen het verschil maakt met je koppie. En ik heb de kwaliteit dat ik op de belangrijkste momenten heel sterk ben in mijn kop."

Ireen Wüst viert haar gouden medaille in 2010 met haar vader Wim. Ireen Wüst viert haar gouden medaille in 2010 met haar vader Wim. Foto: ANP

Sotsji 2014, de Spelen van de immense druk

2 keer goud (3.000 meter en ploegenachtervolging), 3 keer zilver (1.000, 1.500 en 5.000 meter)

In 2006 had Wüst nog geen smartphone en was ze zich voor en tijdens de Spelen van Turijn amper bewust van wat Nederland van haar vond. Acht jaar later in Rusland weet ze door sociale media precies wat de verwachtingen zijn. "Iedereen ging ervan uit dat ik wel 'even' olympisch goud zou winnen. De druk was immens."

Wüst pakt in 2013 drie keer goud en twee keer zilver bij de WK afstanden in Sotsji en plaatst zich een seizoen later ook op vijf afstanden voor de Spelen. Verstoppen heeft daarom weinig zin. "Ik had wel kunnen zeggen dat ik voor een medaille ging, maar dat was niet waar. Ik heb die druk ook nodig. Het moment moet speciaal zijn, anders kan ik niet iets speciaals laten zien."

In haar eerste race in de Adler Arena doet Wüst meteen wat speciaals: ze wint de 3 kilometer en is de eerste Nederlander met goud bij drie Winterspelen op rij. Het is pas het begin van haar recordjacht, want de op dat moment 27-jarige Brabantse wordt met vijf medailles de succesvolste atleet in Sotsji.

"Mijn moeder zei dat ik niet moest vergeten om ervan te genieten, maar ik had het zó druk in Sotsji. Het was racen, mijn medaille ophalen, een dagje rust en weer racen. En dat twee weken lang; ik was helemaal kapot aan het einde. Nu denk ik: hoe heb ik in godsnaam vijf medailles kunnen winnen? Absurd, eigenlijk."

Ireen Wüst showt haar vijf medailles van Sotsji, naast ploeggenoten Koen Verweij (links) en Sven Kramer (rechts). Ireen Wüst showt haar vijf medailles van Sotsji, naast ploeggenoten Koen Verweij (links) en Sven Kramer (rechts). Foto: ANP

Pyeongchang 2018, de Spelen van de unieke prestatie

1 keer goud (1.500 meter), 2 keer zilver (3.000 meter, ploegenachtervolging)

De naam van de ploeg die ze in 2015 opricht, heeft een heel duidelijke boodschap. Team4Gold: Wüst wil in Zuid-Korea bij de vierde Spelen op rij goud winnen. "Ik kan niet ontkennen dat ik mezelf zo wat extra druk oplegde", zegt ze met een lach.

Ondanks haar status als een van de succesvolste Nederlandse sporters ooit duurt het lang voordat Team4Gold een sponsor vindt. Wüst investeert maandenlang haar eigen geld om ploeggenoten een salaris en materiaal te geven, totdat eind december 2015 Justlease instapt. "Toen kwam ik eindelijk tot rust."

Met alle randzaken geregeld plaatst Wüst zich eind 2017 zonder al te veel problemen op vier afstanden voor de Spelen van Pyeongchang. Op de 3 kilometer komt ze al heel dicht bij haar doel van '4Gold', maar Carlijn Achtereekte is acht honderdsten sneller dan de titelverdedigster.

Twee dagen later heeft Wüst op de 1.500 meter in de Gangneung Oval weer een van haar uitzonderlijke dagen. Ze verslaat de Japanse Miho Takagi met een verschil van twee tienden en is in één klap de succesvolste Nederlandse olympiër ooit, de eerste wintersporter met individueel goud bij vier Spelen op rij én de succesvolste schaatser aller tijden op de Winterspelen.

Na het zilver op de ploegenachtervolging is Wüst geëmotioneerd, omdat ze denkt dat ze haar laatste olympische race heeft gereden. Doorgaan tot Peking 2022 had ze al ruim voor haar vierde Spelen uitgesloten. "Het was wéér gelukt om goud te winnen. Het voelde alsof de cirkel rond was."

Ireen Wüst wint bij de vierde Spelen op rij goud. Ireen Wüst wint bij de vierde Spelen op rij goud.

Epiloog

Aanstaande maandag staat Wüst in de National Speed Skating Oval van Peking gewoon weer aan de start van de olympische 1.500 meter. Ze had ergens in de afgelopen jaren prima kunnen stoppen, maar waarom zou ze? Ze is nog steeds een van de beste schaatssters ter wereld. En bovenal: ze vindt haar sport nog steeds veel te leuk.

Na dit seizoen is het wél echt klaar. "En nu heb ik er ook echt vrede mee", zegt Wüst. "Het is goed zo."

Wüst wijst in het hotel in Ruhpolding naar het haardvuur op het scherm. "Het vuur om nog een keer mijn kunstje te flikken op de Spelen brandt nog net zo hevig als altijd. Alleen voelt het meer als een bonus; ik heb al iets heel unieks gepresteerd. Misschien volg ik eindelijk het advies van mijn moeder op en ga ik er echt van genieten in Peking."

