Een groot gedeelte van de Nederlandse sporters vliegt woensdag naar China voor de Olympische Winterspelen. Welk streng coronaregime staat hen te wachten in het land van de zware lockdowns? Een overzicht.

De Nederlandse sporters zijn in het coronatijdperk gewend om dagelijks te testen en als kluizenaar te leven, maar in China zullen ze in een nieuwe werkelijkheid stappen. De Chinese overheid hanteert een 'zero-COVID'-beleid in eigen land: wijken van miljoenensteden gaan in lockdown als een handjevol coronabesmettingen wordt gemeld. En dus is er een uiterst streng regime voor de Spelen opgetuigd om te voorkomen dat het evenement tot een corona-uitbraak onder de Chinese bevolking leidt.

Al voor vertrek waren de Nederlandse sporters aan strenge regels onderworpen. In de twee weken voordat ze op het vliegtuig stapten, moesten ze dagelijks hun lichaamstemperatuur doorgeven en een korte vragenlijst over gezondheidsklachten invullen in een speciale app.

Ook hebben ze in de vier dagen voor vertrek twee keer negatief moeten testen. Bijna alle Nederlandse sporters gingen twee weken voor vertrek in afzondering: ze trainden op afgesloten sportlocaties en woonden gescheiden van hun gezin in hotels. Sportkoepel NOC*NSF nam het zekere voor het onzekere en testte alle sporters vijf keer in de afgelopen twee weken, waaronder woensdag. Dat leverde twaalf dagen voor vertrek een positieve test van chef de mission Carl Verheijen op.

Voor ongevaccineerde sporters is het haast onmogelijk om mee te doen aan de Winterspelen. Zij moeten van de Chinese overheid 21 dagen na aankomst in een quarantainehotel verblijven en mogen niet trainen. De Nederlandse equipe merkt hier niets van: alle sporters en begeleiders zijn gevaccineerd.

Ook op de vlucht van Schiphol naar Peking gelden strenge regels. NOC*NSF heeft lessen getrokken uit de vlucht naar de Olympische Zomerspelen van afgelopen zomer naar Tokio, toen zes van de zeven besmette personen in hetzelfde vliegtuig zaten. De sporters gaan nu met een chartervlucht naar Peking en zitten in een speciale zone in het KLM-vliegtuig. Het aanwezige personeel is eveneens volledig gevaccineerd en getest.

Na een test op het vliegveld van Peking betreden de Nederlandse sporters de zogenoemde olympische bubbel in de Chinese hoofdstad. Deze zone is afgesloten voor de lokale bevolking en alleen toegankelijk voor personen met een olympische accreditatie, zoals sporters, begeleiders, journalisten, organisatoren en vrijwilligers. Andersom mogen olympiërs niet buiten dit gebied komen. Een bezoek aan de Chinese Muur is dus onmogelijk.

In de olympische bubbel is het strikte Chinese coronaregime van kracht. Testen gebeurt dagelijks en iedereen moet zowel binnen als buiten een medisch mondkapje (zoals een FFP2-masker) dragen en 2 meter afstand tot elkaar houden. Het mondkapje mag alleen af bij het eten, drinken en sporten.

Om te voorkomen dat de gezamenlijke eetruimtes potentiële coronabrandhaarden worden, is de Chinese organisatie met een even surrealistische als innovatieve oplossing gekomen. De maaltijden in het perscentrum worden door robots uit het plafond geserveerd. Lange rijen bij het buffet zijn daarmee uitgesloten.

De Nederlandse sporters mogen alleen voor trainingen en wedstrijden het olympisch dorp verlaten. Ze worden in speciale olympische busjes en taxi's naar de stadions gebracht. Ook hier kan de lokale bevolking niet instappen. Zo blijft de olympische bubbel intact, ook al staat bijvoorbeeld de bobslee- en skeletonbaan op een uur rijden van het olympisch dorp.

Een positieve coronatest is een nachtmerrie voor iedere olympiër, zeker in China. Als ook een tweede test positief uitvalt, wordt een sporter naar een speciaal quarantainehotel gebracht om daar in isolatie te gaan.

Na de slechte recensies over het quarantainehotel in Tokio zijn de faciliteiten voor besmette sporters verbeterd. De ruimte is 25 vierkante meter groot, heeft een internetverbinding en beschikt over een raam voor frisse lucht. In het gebouw is ook een psycholoog aanwezig voor mentale hulp. Het blijft echter verboden om de kamer te verlaten.

Een sporter wordt pas uit het quarantainehotel ontslagen als hij twee keer negatief test. Tussen de tests moet 24 uur zitten. Dat kan zomaar betekenen dat een sporter zonder klachten wekenlang in het hotel zit omdat er nog te veel virusdeeltjes in zijn keel of neus aanwezig zijn.

Voor sporters die als nauw contact van een besmette persoon worden aangewezen, zijn de regels iets soepeler. Zij hoeven niet naar een quarantainehotel en kunnen blijven deelnemen aan de Spelen. Wel moeten ze alleen op hun kamer eten en overnachten en moeten ze dagelijks twee in plaats van één keer testen.

De olympische bubbel heeft de afgelopen weken zijn nut al bewezen. Sinds het ingaan van het gesloten systeem op 4 januari zijn 3.361 olympische bezoekers in China gearriveerd. 83 van hen testten positief, onder wie twee sporters of begeleiders.

Bij het Chinese organisatiecomité zijn er geen zorgen, ook al kan de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus een potentieel gevaar worden. Het doel is niet "nul besmettingen", maar "nul verspreiding", zo zei de voorzitter van het medisch panel van het comité zondag op een persconferentie.