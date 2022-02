Kjeld Nuis gaat proberen om zijn titel op de 1.500 meter te prolongeren, maar de Nederlander heeft geduchte concurrentie van onder anderen Thomas Krol. Snowboarder Michelle Dekker begint de dag op de parallelreuzenslalom. Bekijk hier het dagprogramma van de Nederlandse sporters in Peking.

3.40 uur: Snowboarden, vrouwen, parallelreuzenslalom: Michelle Dekker (kwalificatieronde)

4.34 uur: Snowboarden, vrouwen, parallelreuzenslalom: Michelle Dekker (eerste eliminatieronde)

7.30 uur: Snowboarden, vrouwen, parallelreuzenslalom: mogelijk Michelle Dekker (achtste finales)

8.06 uur: Snowboarden, vrouwen, parallelreuzenslalom: mogelijk Michelle Dekker (kwartfinales)

8.24 uur: Snowboarden, vrouwen, parallelreuzenslalom: mogelijk Michelle Dekker (halve finales)

8.36 uur: Snowboarden, vrouwen parallelreuzenslalom: mogelijk Michelle Dekker (strijd om brons en vervolgens finale)

Het leek er aanvankelijk niet op dat Michelle Dekker op het vliegtuig naar Peking mocht stappen. De geboren Zuid-Hollandse moest twee keer in de top acht van een wereldbekerwedstrijd op de parallelreuzenslalom eindigen om aan de kwalificatie-eis van NOC*NSF te voldoen, maar dat lukt haar maar één keer.

De sportkoepel besloot echter om voor Dekker een uitzondering te maken, omdat de snowboardster door de coronapandemie pas een week voor de start van het seizoen kon trainen op de sneeuwpiste. Ook kreeg ze pas in november de beschikking over een coach. De 25-jarige Dekker doet voor de derde keer mee aan de Spelen.

Snowboarder Michelle Dekker doet voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. Foto: Getty Images

11.30 uur: Schaatsen, mannen 1.500 meter: Kjeld Nuis, Thomas Krol en Marcel Bosker

Kjeld Nuis en Thomas Krol hopen Nederland de derde gouden medaille op deze Spelen te bezorgen. De 32-jarige Nuis verdedigt zijn olympische titel en Krol is de regerend wereldkampioen op de 1.500 meter. Ook Marcel Bosker doet mee, maar de Groninger is normaal gesproken geen kandidaat voor de medailles. Hij kreeg vanwege zijn waardevolle rol op de ploegenachtervolging een aanwijsplek.

De concurrentie voor de olympische titel komt met name uit het buitenland. Veel aandacht gaat uit naar de Chinees Ning Zhongyan, die zijn land zeldzaam succes bij het langebaanschaatsen kan bezorgen. Gao Tingyu is de enige Chinese man die in het verleden een olympische medaille pakte in het langebaanschaatsen (brons in 2018 op de 500 meter). Ning won in november de World Cup in Stavanger op de 1.500 meter.

Bosker rijdt al in rit vier tegen de in Haarlem geboren Brit Cornelius Kersten. Krol start in de tiende van de veertien ritten samen met de Noor Peder Kongshaug en een rit later rijden Nuis en de Zuid-Koreaan Kim Min-seok.