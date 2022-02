Met alpineskiën, schaatsen en shorttrack staat er weer een bomvolle sportdag op het programma voor de Nederlandse sporters in Peking. Bekijk hier wie er allemaal in actie komen.

3.15 uur: Alpineskiën, vrouwen: Adriana Jelinkova (reuzenslalom, eerste run)



Adriana Jelinkova is de eerste Nederlandse skiester in zeventig jaar die uitkomt op de Olympische Spelen, na Margriet Prajoux-Bouma in Oslo 1952. De 26-jarige Jelinkova, die is geboren in Tsjechië en opgroeide in Nederland, is op de weg terug van een gescheurde kruisband die ze begin 2021 opliep bij een val tijdens een World Cup in Slovenië. Dat gebeurde vlak nadat ze zich voor de Olympische Spelen in Peking had geplaatst.

6.45 uur: Alpineskiën, vrouwen: Adriana Jelinkova (reuzenslalom, tweede run)

9.30 uur: Schaatsen, vrouwen, 1.500 meter: Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud

Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud gaan proberen om topfavoriet Miho Takagi van het goud af te houden. De Japanse won dit seizoen drie van de vier tot nu toe verreden wereldbekers. De 35-jarige Wüst, die bij haar debuutspelen in 2006 in Turijn al brons pakte op deze afstand, is titelverdediger en kan voor de vijfde Spelen op rij een medaille pakken op de 1.500 meter.

12.30 uur: Shorttrack, vrouwen, 500 meter: mogelijk Selma Poutsma, Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer (kwartfinales)

12.44 uur: Shorttrack, mannen, 1.000 meter: mogelijk Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout (kwartfinales)

13.13 uur: Shorttrack, vrouwen, 500 meter: mogelijk Selma Poutsma, Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer (halve finales)

13.20 uur: Shorttrack, mannen, 1.000 meter: mogelijk Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout (halve finales)

13.41 uur: Shorttrack, vrouwen, 500 meter: mogelijk Selma Poutsma, Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer (B-finale)

13.46 uur: Shorttrack, vrouwen, 500 meter: mogelijk Selma Poutsma, Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer (finale)

13.52 uur: Shorttrack, mannen, 1.000 meter: mogelijk Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout (B-finale)

13.58 uur: Shorttrack, mannen, 1.000 meter: mogelijk Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout (finale)