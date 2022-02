Isabelle Hanssen probeert met een crowdfundingactie de juridische kosten die ze onlangs maakte terug te krijgen. De snowboardster verloor een kort geding over deelname aan de Olympische Winterspelen in Peking.

Hanssen hoopt via crowdfunding 12.000 euro in te zamelen. Na een dag staat de teller al op ruim 2.000 euro.

"Na jarenlang hard werken en 100 procent inzet te geven, wilde ik vechten tot het laatste moment voor mijn kans om te mogen deelnemen aan de Olympische Spelen in 2022", schrijft de 27-jarige Hanssen. "Ik ben een kort geding gestart om te vragen om gerechtigheid. Het was mijn laatste en enige kans. Dat ik niet mag deelnemen, voelt heel oneerlijk."

Hanssen financiert haar eigen carrière. "Elke euro die ik verdien, stop ik in mijn sport. Ik wist dat ik niet de financiële capaciteit had voor het kort geding, maar voor mijn gevoel had ik geen andere keuze. Het laatste dat ik wil, is jullie vragen voor financiële ondersteunen, maar helaas heb ik geen keuze: ik heb jullie hulp nodig."

Hanssen voldeed wel aan internationale, maar niet aan Nederlandse eisen

Eind vorige week werd het kort geding dat Hanssen had aangespannen afgewezen door de rechter in Utrecht. Ze eiste dat skibond NSkiV haar alsnog bij NOC*NSF zou voordragen voor deelname aan de Winterspelen.

Hanssen, die actief is op het onderdeel halfpipe, voldeed wel aan de internationale kwalificatie-eisen, maar niet aan die van de NSkiV voor deelname aan de Spelen van Peking.

Ook alpineskiër Maarten Meiners en snowboardster Michelle Dekker voldeden niet aan de nationale eisen, maar voor hen werd wél een uitzondering gemaakt. Daarop spande Hanssen een kort geding aan.

Hanssen eindigde dit seizoen bij wereldbekerwedstrijden op de halfpipe als 31e, 15e, 21e en 18e. Ze staat daarmee 22e in het klassement. Daarmee voldeed ze nipt aan de internationale eis, maar NOC*NSF vraagt vanwege haar klassering buiten de top twaalf om extra resultaten: in haar geval een klassering bij de beste vier of tweemaal bij de beste acht in een wereldbekerwedstrijd.