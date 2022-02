De Nederlandse schaatsers gaan zondag proberen om de torenhoge favoriet Nils van der Poel uit Zweden van goud af te houden op de 5.000 meter. Daarnaast komt ook snowboarder Niek van der Velden in actie. Bekijk hier het Nederlandse programma van zondag 6 februari in Peking.

5.30 uur: Snowboarden, slopestyle (kwalificaties, eerste run), mannen: Niek van der Velden

6.32 uur: Snowboarden, slopestyle (kwalificaties, tweede run), mannen: Niek van der Velden

Snowboarder Niek van der Velden dwong begin januari op spectaculaire wijze kwalificatie voor de Spelen af. De freestyler greep in het Amerikaanse Mammoth Mountain net naast de wereldbekerzege, maar zijn tweede plek was wel goed genoeg om zich te plaatsen voor Peking.

De 21-jarige Van der Velden had eigenlijk vier jaar geleden in Pyeongchang al zijn debuut moeten maken op de Spelen, maar dat optreden ging niet door als gevolg van een armbreuk.

Snowboarder Niek van der Velden komt zondagochtend al vroeg in actie. Foto: ANP

9.30 uur: Schaatsen, 5.000 meter, mannen: Sven Kramer, Patrick Roest en Jorrit Bergsma

Op de 5 kilometer gaan Sven Kramer, Patrick Roest en Jorrit Bergsma proberen om de torenhoge favoriet Nils van der Poel uit Zweden te verslaan. De 35-jarige Kramer, die zondag zijn individuele loopbaan afsluit, won bij de laatste drie Spelen goud op de 5.000 meter. Het is een schaatser nog nooit gelukt om bij vier Spelen op rij de titel te pakken op dezelfde afstand.

De 35-jarige Kramer komt al in de eerste rit in actie. Roest, die voor zijn eerste olympische medaille op de 5 kilometer gaat, komt in de vijfde rit het ijs op. Een rit later is het de beurt aan Bergsma.