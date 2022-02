Nu de openingsceremonie achter de rug is, gaan zaterdag de Olympische Spelen écht van start. Bekijk hier het dagprogramma van de Nederlandse sporters in Peking.

3.45 uur: Snowboarden, vrouwen: Melissa Peperkamp (slopestyle, eerste run kwalificatie)

4.47 uur: Snowboarden, vrouwen: Melissa Peperkamp (slopestyle, tweede run kwalificatie)

Melissa Peperkamp is de eerste Nederlandse sporter die in actie komt in Peking. De zeventienjarige snowboardster geldt als een groot talent en eindigde een maand geleden nog als vierde bij de laatste wereldbekerwedstrijd. Bij het onderdeel slopestyle gaan snowboarders over een parcours met verschillende obstakels, zoals sprongen en rails. De jury beoordeelt de kwaliteit van de verschillende tricks.

9.30 uur: Schaatsen, 3.000 meter, vrouwen: Irene Schouten, Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte

Carlijn Achtereekte verdedigt haar olympische titel op de 3.000 meter, maar het scheelde weinig of de Overijsselse had zich helemaal niet geplaatst voor de 3 kilometer. Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi eind december zat Achtereekte op precies één honderdste aan de goede kant van de streep.

Vier jaar geleden in Zuid-Korea was het podium op deze afstand volledig Nederlands, met een zilveren plak voor Ireen Wüst en een bronzen medaille voor Antoinette de Jong. De Jong krijgt opnieuw medaillekansen en in plaats van Wüst stapt Irene Schouten op het ijs. Die laatste geldt meteen als topfavoriet. De 29-jarige Schouten is dit jaar nagenoeg onverslaanbaar op de 3.000 meter.

12.00 uur: Shorttrack, 500 meter, vrouwen, heats: Selma Poutsma, Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer

12.38 uur: Shorttrack, 1.000 meter, mannen, heats: Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout

13.23 uur: Shorttrack, gemengde estafette, kwartfinales met Nederland

13.53 uur: Shorttrack, gemengde estafette, halve finales, mogelijk met Nederland

14.18 uur: Shorttrack, gemengde estafette, B-finale, mogelijk met Nederland

14.26 uur: Shorttrack, gemengde estafette, finale, mogelijk met Nederland

De shorttrackers krijgen zaterdag met de gemengde estafette, een nieuw onderdeel op de Spelen, voor het eerst een kans op de medailles. Met Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt in de ploeg is Nederland bovendien kansrijk voor goud.

De twee mannen en twee vrouwen leggen gezamenlijk 2.000 meter (achttien ronden) af en iedere shorttracker racet twee keer. Ook is er een vaste volgorde: de vrouwen beginnen, daarna volgen de mannen. Eerst rijden ze allemaal 2,5 ronden; na de eerste tien ronden doen ze beurten van twee rondjes.