De meeste Nederlandse olympiërs vertrekken woensdag richting China en zijn blij dat ze daarmee het risico om in Nederland een coronabesmetting op te lopen achter zich laten. Veel schaatsers zaten thuis in quarantaine of verblijven al weken in een hotelkamer.

"Al die corona-ellende maakt het wel lastig", zei Marcel Bosker in Heerenveen, waar hij afgelopen weekend zijn tweede nationale allroundtitel pakte. Hij had zelf ook even getwijfeld of hij wel zou meedoen aan de NK en vermoedt dat olympiërs zich vooral uit angst voor een besmetting hadden afgemeld.

"Als je hier wint, maar niet naar de Spelen kan omdat je corona hebt opgelopen, heb je daar weinig aan." De 25-jarige schaatser zit al ruim een week alleen thuis. "Ik ga nergens heen, ontmoet niemand en laat de boodschappen bezorgen."

Zijn vriendin Melissa Wijfje, die afgelopen weekend derde werd op de NK allround, zit al meer dan een week in een hotel, ook al volgt zij als reserve voor Peking hetzelfde regime. "Zij bereidt zich liever op die manier voor. Ik heb het ervoor over, maar hoop dat het niet nog jaren doorgaat met die corona."

In Peking gelden zeer strikte coronamaatregelen. Mensen die besmet raken, moeten drie weken doorbrengen in een quarantainehotel. De organisatie van de Winterspelen meldde zondag dat er 72 positieve gevallen waren onder de 2.586 reizigers die deze maand vanwege het evenement in China waren aangekomen.

Maandag volgden nog 4 positieve testen op 529 reizigers die voor de Winterspelen naar Peking vlogen. Het IOC maakte wel bekend dat de coronaregels licht versoepeld worden.

Wie een nauw contact van een positief geteste persoon is, hoeft nu nog slechts zeven dagen in isolatie in plaats van veertien. Ook de drempel voor een twijfelachtige testuitslag om als positief te worden aangemerkt, is iets versoepeld.

Kjeld Nuis was een van de weinige olympiërs die afgelopen weekend meededen aan het NK sprint en allround. Kjeld Nuis was een van de weinige olympiërs die afgelopen weekend meededen aan het NK sprint en allround. Foto: ANP

Nuis laat zijn zoon eerst testen

Desondanks blijft voorzichtigheid geboden voor de olympiërs. Kjeld Nuis zegt vrienden in de afgelopen tijd alleen te hebben gesproken via zijn PlayStation. "Dat is mijn ontsnapping aan saaie momenten."

Alleen voor zijn zoon heeft de tweevoudig olympisch kampioen een uitzondering gemaakt. "Hem niet zien, kan ik niet", vertelde hij. "Hij gaat boven alles, maar hij moet wel eerst een testje doen."

Femke Kok zit al weken thuis in quarantaine met haar ouders. "Zij werken vanuit huis en zo hoef ik niet in een hotel", zei de sprintster die de NK sprint liet schieten, maar maandag nog een trainingswedstrijd rijdt.

Kok beaamt dat ze al zeker een maand niet meer in een publieke ruimte is geweest. "Als we straks in China zijn, waar iedereen dagelijks wordt getest, ga ik me wel veiliger voelen." In de bubbel in het olympisch dorp is de kans op besmetting kleiner.

Merel Conijn kon de spanning over coronabesmettingen er nog even niet bij hebben. De twintigjarige Edamse is aangewezen als reserve en moet ook mee in de hele voorbereiding. "Daarvoor werden al heel veel testen afgenomen bij de ploeg, nu nog iets meer", zegt ze.

"De angst om niet besmet te raken, moest ik wel even uitzetten. Voor zover dat kan. Stress is niet bevorderlijk voor de wedstrijd en ik moest eerst nog rijden." Dat lukte. Ze werd zondag voor het eerst Nederlands kampioen allround. "Vanaf maandag bereid ik me echt voor op mijn vertrek."