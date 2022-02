Met de zeventienjarige Lindsay van Zundert heeft Nederland na 46 jaar weer een kunstrijdster op de Olympische Winterspelen staan. Waarom heeft het zo lang geduurd in de grootste olympische wintersport? Een verhaal over een ongeïnteresseerde schaatsbond, knallende ruzies en lege flessen inzamelen voor geld, met hoofdrollen voor iconen Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra.

De maat is vol voor Haanappel. Het is mei 2008, anderhalf jaar nadat ze bestuurslid kunstrijden bij de schaatsbond was geworden. Ze voelt zich al een tijdje niet serieus genomen door haar medebestuursleden. Op het bondskantoor gaat het alleen maar over langebaanschaatsen en shorttrack. 'Kunstrijden? Dat zal wel', is het gevoel dat de iconische kunstrijdster uit de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft. Geld krijgt ze niet, aandacht evenmin.

Maar nu barst de bom. Bondsvoorzitter Carel Paauwe vertelt Haanappel in een persoonlijk gesprek dat ze zich minder op het kunstrijden moet gaan richten en meer op het besturen. Haar betrokkenheid bij de sport zou problemen veroorzaken. Ook komt er een tweede bestuurslid bij het kunstrijden, wat Haanappel als een "motie van wantrouwen" beschouwt.

Haanappel trekt daarop haar conclusies: ze stapt uit het bondsbestuur. In de media haalt ze vernietigend uit naar de schaatsbond, waarbij "niemand verstand van kunstrijden heeft". Ze keert alleen nog terug als Paauwe en directeur Hans Gootjes vertrekken bij de bond, zegt ze tegen de Volkskrant. Zó boos is ze.

Vier maanden later zorgt Haanappel voor een nieuwe schokgolf in de schaatswereld. Ze richt de Stichting Kunstrijden Nederland (SKN) op, een talentenfonds, volledig los van de schaatsbond. Hoewel het eerste plan voor een nieuwe kunstrijdersbond mislukt, is een revolutie een feit.

Haanappel doet alles met maar één doel: Nederland moet na de deelname van Dianne de Leeuw in 1976 weer een kunstrijdster op de Spelen hebben. Het heeft volgens haar nu lang genoeg geduurd. Samen met Dijkstra, de olympisch kampioene van 1964, werkt ze op 68-jarige leeftijd aan een nieuwe levensmissie.

Kunstrijdster Sjoukje Dijkstra (links) en Joan Haanappel (rechts) waren eind jaren vijftig en begin jaren zestig sterren in Nederland. Kunstrijdster Sjoukje Dijkstra (links) en Joan Haanappel (rechts) waren eind jaren vijftig en begin jaren zestig sterren in Nederland. Foto: Nationaal Archief

Als sterren onthaald op Schiphol

Het is 8 februari 1960 als er trompetgeschal klinkt op Schiphol. Op de nationale luchthaven staat iets groots te gebeuren. Honderden, misschien wel duizenden mensen wachten op de komst van een vliegtuig uit het Duitse Garmisch-Partenkirchen.

Een paar minuten later zwaaien vanuit de deuropening twee kunstrijdsters met bloemen in de hand naar de meute. Het zijn Dijkstra en Haanappel. Een avond daarvoor is de achttienjarige Dijkstra Europees kampioene geworden, Haanappel pakte het brons. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Dijkstra en Haanappel moeten door een haag van mensen om in de aankomsthal te komen, terwijl fotografen elke voetstap van de twee nieuwe sterren vastleggen.

Nederland is op dat moment in de ban van 'Sjoukje en Joan'. Nederlanders stemmen massaal af op het nieuwe medium televisie om de axels en pirouettes van de twee kunstrijdsters te kunnen zien. Bovendien zijn ze er bijzonder goed in, met name Dijkstra.

De geboren Akkrumse wint in 1964 in Innsbruck als eerste Nederlandse ooit goud op de Winterspelen, nadat ze vier jaar daarvoor al olympisch zilver had veroverd. Ook wordt ze drie keer wereldkampioene en vijf keer Europees kampioene. Haanappel pakt drie keer EK-brons, maar blijft buiten de medailles op de WK's en de Olympische Spelen.

1 Dijkstra en Haanappel door uitzinnige menigte gehuldigd op Schiphol

Leegte na afscheid Dijkstra en Haanappel

De hype houdt maar een paar jaar aan. Dijkstra en Haanappel zijn amateurs: ze krijgen geen geld en moeten zelf op zoek naar trainers. Ook het succes brengt daar geen verandering in. De schaatsbond geeft geen stuiver extra aan het kunstrijden.

En dus zet Dijkstra vlak na haar olympische titel een punt achter haar loopbaan. Ze wordt - nadat Haanappel dat vier jaar eerder al had gedaan bij Wiener IJsrevue - professional bij Holiday on Ice, de wereldberoemde Amerikaanse ijsdansshow.

Het Nederlandse kunstrijden ligt van de een op de andere dag op zijn gat. De Leeuw is nog wel bijzonder succesvol met een zilveren medaille op de Spelen van 1976 en een wereldtitel in 1975, maar de Amerikaanse rijdt alleen voor Nederland omdat haar vader een Nederlander is. Terwijl het langebaanschaatsen door 'Art en Keesie' opkomt, breekt in het kunstrijden een lange leegte aan.

Dianne de Leeuw was in 1976 de laatste Nederlandse kunstrijdster die op de Olympische Spelen uitkwam. Dianne de Leeuw was in 1976 de laatste Nederlandse kunstrijdster die op de Olympische Spelen uitkwam. Foto: ANP

'Dit kan weleens de volgende worden'

Zo'n vijf jaar geleden krijgt Dijkstra een twinkeling in haar ogen. Ze ziet een elfjarig meisje uit Etten-Leur op het ijs schitteren en herkent zichzelf in haar. Ze belt Haanappel op en bij de volgende wedstrijd - het NK voor junioren - kijken de twee kunstrijdiconen verbaasd naar de kür van de Brabantse. Haar naam: Lindsay van Zundert. "Dit kan weleens de volgende worden", zeggen ze tegen elkaar.

Haanappel neemt Van Zundert op in haar stichting. Van Zundert kan daardoor meerdere keren per jaar trainingskampen van vermaarde trainers en choreografen uit het buitenland volgen en krijgt ook elke maand een bescheiden vergoeding. Daar blijft het bij. De stichting leeft van 130 donateurs, de mogelijkheden zijn beperkt. "Het is heel veel liefdewerk", zegt Haanappel telefonisch vanuit haar woonplaats Brussel.

Maar elke euro is meegenomen. De schaatsbond financiert niets en kunstrijden is door de hoge ijshuur en tarieven voor trainers een dure sport. Als Van Zundert als veertienjarige gevraagd wordt om in de Verenigde Staten te trainen ter voorbereiding op een Grand Prix, gaat ze met haar oma lege flessen in de buurt ophalen om geld in te zamelen.

"Ik belde aan, de deur ging open en ik zei: 'Goedendag meneer of mevrouw, ik loop een legeflessenactie om geld op te halen, zodat ik kan kunstrijden en ooit de Olympische Spelen kan halen, dat is een droom. Zou u me willen helpen door een paar lege flessen te geven?'", vertelt ze aan Schaatsen.nl. Ze haalt zo'n 100 euro per dag op en kan naar de VS.

Lindsay van Zundert plaatste zich in Stockholm voor de Olympische Winterspelen en volgde daarmee Dianne de Leeuw op. Lindsay van Zundert plaatste zich in Stockholm voor de Olympische Winterspelen en volgde daarmee Dianne de Leeuw op. Foto: Getty Images

Kunstrijden populairste sport op Winterspelen

Het gebedel om geld voor kunstrijden is opvallend in schaatsland Nederland. Kunstrijden is met afstand de grootste en populairste sport op de Olympische Winterspelen. De Amerikaanse sportzender NBC trok bij de laatste drie olympische kunstrijdfinales bij de vrouwen zo'n 20 miljoen kijkers. In 2002 zagen ruim 43 miljoen Amerikanen de zestienjarige Sarah Hughes olympisch goud winnen in Salt Lake City.

Karen Venhuizen reed in een vol stadion met achttienduizend toeschouwers toen ze in 2001 meedeed aan het WK in Vancouver. "Bij de training zaten alleen al drie- tot vierduizend mensen op de tribune. Ik stond na afloop een kwartier handtekeningen uit te delen. Ik dacht: ik, als Nederlander?", aldus de negenvoudig Nederlands kampioene, die na De Leeuw het dichtst bij olympische deelname was.

Kunstrijden is vooral in de Aziatische landen mateloos populair. Venhuizen: "De hotels stonden vol met groupies toen ik in Japan reed: ik kon moeilijk door de lobby komen. Het is heel wonderlijk." Tweevoudig olympisch kampioen Yuzuru Hanyu is een sportlegende in Japan.

Tweevoudig olympisch kampioen Yuzuru Hanyu is mateloos populair in Azië. Tweevoudig olympisch kampioen Yuzuru Hanyu is mateloos populair in Azië. Foto: Getty Images

'Ik laat weleens een paar traantjes'

Nederland ontbreekt op dat wereldtoneel, tot maart 2021. Anderhalf jaar na haar legeflessenactie zorgt Van Zundert voor een sensatie op het WK kunstrijden in Stockholm: ze wordt zestiende bij haar debuut op het mondiale toernooi en kwalificeert zich voor de Olympische Winterspelen in Peking.

Na 46 jaar wachten heeft De Leeuw in een zeventienjarig meisje uit Brabant een opvolger gekregen. NOC*NSF vindt de terugkeer van een kunstrijdster in de olympische selectie zó bijzonder, dat Van Zundert de Nederlandse vlag mag dragen bij de openingsceremonie op 4 februari, samen met schaatser Kjeld Nuis.

De schaatsbond kan de opmars van het kunstrijden niet langer negeren. Mede dankzij het werk van Venhuizen, die sinds 2013 disciplinemanager kunstrijden bij de KNSB is, verrijst er na de Spelen een centrale trainingslocatie voor kunstrijders in Heerenveen. Ook komt er een fulltime bondscoach voor het kunstrijden.

"Ik laat weleens een paar traantjes", zegt de 81-jarige Haanappel. "Ik heb de stichting veertien jaar geleden opgezet met het doel om iemand op de Spelen te krijgen. Ik wil niet zeggen dat het allemaal voltooid is, want kunstrijden moet in Nederland nog veel groter worden. Maar mijn droom is wel uitgekomen nu NOC*NSF kunstrijden als een volwaardige sport ziet. We hoeven geen 46 jaar meer te wachten op de volgende."