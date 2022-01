Jutta Leerdam heeft zich zaterdag enkele uren voor de start afgemeld voor het NK sprint in Heerenveen. De rijdster van Team Corendon-Worldstream voelde bij een training wat spanning op de liezen en wil geen risico's nemen met het oog op de Olympische Winterspelen.

Volgens haar coach Rutger Tijssen zouden de klachten kunnen verergeren als Leerdam zaterdag zou starten op de 500 en 1.000 meter. Tijssen benadrukt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat. "Het zou ook niet netjes zijn als we ons na één afstand hadden afgemeld", laat hij weten aan NU.nl.

Leerdam was aanvankelijk een van de vijf rijders uit de olympische selectie die dit weekend in actie zouden komen op het NK allround en sprint. Veel schaatsers verkiezen een kleine twee weken voor de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen een training boven een wedstrijd. Alleen Ireen Wüst, Michelle de Jong, Kjeld Nuis (allen NK spint) en Marcel Bosker (NK allround) wijken daarvan af.

De 23-jarige Leerdam, die door de afmelding haar nationale sprinttitel niet kan verdedigen, is op de 1.000 meter een kanshebber voor een olympische medaille. De Westlandse werd in 2020 wereldkampioene op de kilometer.

Leerdam kwalificeerde zich eind december overtuigend voor de Spelen door de 1.000 meter met overmacht te winnen. Twee weken geleden was ze ook een klasse apart bij de EK afstanden. Ze hield nummer twee Femke Kok toen ruim een seconde achter zich. Leerdam zal in Peking ook de 500 meter gaan rijden.

De 1.000 meter bij de vrouwen wordt op de Olympische Spelen op 17 februari verreden. De 500 meter bij de vrouwen staat vijf dagen eerder op het programma.