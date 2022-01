Het gecombineerde NK sprint en allround van komend weekend in Heerenveen kent zoals verwacht een gedevalueerde startlijst. Dertien van de in totaal achttien schaatsers uit de olympische selectie slaan het toernooi over, vlak voor vertrek naar Peking voor de Olympische Spelen.

Jutta Leerdam, Ireen Wüst, Michelle de Jong, Kjeld Nuis (allen NK sprint) en Marcel Bosker (NK allround) zien de nationale titelstrijd wél als een goede voorbereiding op de Spelen. De andere toppers vinden vier afstanden in twee dagen tijd een te grote belasting twee weken voor de openingsceremonie in Peking.

"Mijn coaches waren er vrij snel uit dat ze me dit weekend niet een heel toernooi wilden laten rijden", zegt Femke Kok, die vorig jaar achter Leerdam tweede werd bij het NK sprint. "Ik vind het eigenlijk niet kunnen om me na één dag af te melden, dan zou ik een schuldgevoel hebben ten opzichte van een reserve. Daarom heb ik zelf gezegd: ik rijd het NK helemaal niet."

De 21-jarige Kok, die in Peking in actie zal komen op de 500 meter, schaatst als alternatief maandag een trainingswedstrijdje in Thialf. "Het is lekker om voor de Spelen nog een wedstrijdprikkel te krijgen. Maar dat kan ik ook prima doen bij die trainingswedstrijd."

Hein Otterspeer had wel willen starten bij het NK sprint, maar de titelverdediger is nog niet helemaal hersteld van de liesblessure die hij eind december opliep bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

"Het gaat de goede kant op met die kwetsuur, over een week moet ik weer volledig fit zijn", aldus de 33-jarige Otterspeer. "Maar het zou dom zijn om meteen weer vier afstanden te rijden, vandaar dat ik volgende week pas weer mijn eerste 1.000 meter rijd. Het is jammer dat ik het NK nog niet kan rijden, maar alles draait om het grote doel: de Spelen."

'NK is mooie training voor de Spelen'

Wüst vindt het wél van groot belang om nog een toernooi te schaatsen voordat ze aan haar vijfde Spelen begint. "Ik moet wedstrijden rijden als ik mijn ideale voorbereiding wil draaien om straks in Peking goud te kunnen winnen", zegt de viervoudig Nederlands allroundkampioene, die dit weekend voor het minder intensieve sprinttoernooi kiest.

"Het NK sprint is geen doel op zich voor mij. Ik ben nu ook een beetje moe, omdat we de afgelopen twee weken nog een pittig trainingsblok hebben gehad. Maar dit toernooi is een mooie training voor de Spelen, ook als ik niet met heel veel vertrouwen aan de start sta."

Ploeggenoot Nuis twijfelde ook niet lang over deelname. "Ik kon kiezen tussen het NK sprint en die trainingswedstrijd op maandag en dan rijd ik toch liever een toernooi waar wat meer spanning op staat. Of ik het hele toernooi rijd? Mocht ik me na één dag niet fit genoeg voelen, dan misschien niet. Ik moet wel heel blijven. Maar op dit moment ben ik van plan gewoon vier afstanden te rijden."

Het gecombineerde NK begint zaterdag (11.10 uur) en zondag (11.20 uur) met vier afstanden van het allroundtoernooi, daarna gevolgd door vier afstanden van het sprinttoernooi.

Voor de winnaars ligt er dit weekend ook een ticket voor het WK sprint of WK allround klaar (28 februari-1 maart in Hamar). Irene Schouten, Antoinette de Jong, Patrick Roest en Bosker zijn al zeker van deelname aan het WK allround en Leerdam, Kok, Kai Verbij en Thomas Krol zijn geplaatst voor het WK sprint.