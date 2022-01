De succesvolste schaatser aller tijden begint zondag in Peking aan zijn vijfde en laatste Olympische Spelen. Vlak voor zijn afscheid verzamelde NU.nl negen verhalen die Sven Kramer (35) typeren. "Het is uniek wat hij heeft gedaan en daar mogen we in Nederland weleens bij stilstaan."

Arjan Bos (52), CEO van TVM 2000-2021

'Tijdens de marathon van New York dacht ik aan een les van Sven'

"Alle professionele schaatsploegen wilden Sven in 2005 hebben, dus TVM ook. Ik ben zelf naar Friesland gegaan om met hem en zijn ouders te praten. Ik wilde graag weten uit wat voor nest hij kwam. En of hij de weelde kon dragen, want hij zou flink wat geld gaan verdienen."

"Ik zag in zijn ouderlijk huis in Oudeschoot een jongen van achttien die niet kon stilzitten. Maar ik zag in zijn ogen ook al het enthousiasme en de enorme ambitie. Hier zit een goede kop op, dacht ik meteen. Deze jongen weet precies waar hij mee bezig is."

"Het heeft altijd goed geklikt tussen ons. Hij belde me weleens voor advies, bijvoorbeeld om te vragen hoe ik als CEO met druk omging. Andersom heeft hij mij ook geholpen. Sven zei eens: 'Pijn lijden is voor even, opgeven is voor altijd'. Ik heb de marathon van New York uitgelopen door regelmatig daaraan te denken."

Arjan Bos (links) feliciteert Sven Kramer na de WK afstanden van 2007. Arjan Bos (links) feliciteert Sven Kramer na de WK afstanden van 2007. Foto: ANP

Renate Groenewold (45), ploeggenote 2005-2010

'Sven heeft een grote mond, maar een superklein hartje'

"Vanaf het moment dat hij bij de TVM-ploeg kwam, was Sven de man met de grootste bek. Hij wist op achttienjarige leeftijd al heel goed hoe hij het moest hebben; echt een haantje. Ik vond dat wel mooi. Maar ik durfde ook tegen hem te zeggen: gast, je komt net kijken, effe dimmen met je grote mond. Hij noemde mij op een gegeven moment moeke."

"Maar hij had ook een superklein hartje. In het jaar dat ik geopereerd werd aan een acute rughernia was Sven de eerste die met de arts belde om tegen hem te zeggen dat Groenewold goed uit die operatie moest komen. En na de operatie was hij ook de eerste die ik aan de telefoon had. Sven is supersociaal naar de mensen met wie hij wat heeft. Dat zien mensen niet voor de camera, maar dat is óók Sven."

Sven Kramer (links) en Renate Groenewold (rechts) na een training voor de EK afstanden van 2006 in Hamar. Sven Kramer (links) en Renate Groenewold (rechts) na een training voor de EK afstanden van 2006 in Hamar. Foto: ANP

Peter Kolder (46), coach Jong Oranje 2003-2005

'Sven had door zijn ouders zó'n grote voorsprong op de rest'

"In oktober 2003 brak Sven als eerstejaars junior zijn enkel tijdens een trainingskamp. De manier waarop hij vervolgens revalideerde, typeert hoe gedreven hij altijd is geweest. Zijn seizoen had zomaar voorbij kunnen zijn, maar hij werd in februari 2004 nog tweede bij de WK junioren in de Verenigde Staten."

"Sven had op zeventienjarige leeftijd zó'n grote voorsprong op zijn ploeggenoten door de topsportbeleving die hij van huis uit heeft meegekregen. Moeder Elli zat vroeger in de selectie van Gewest Friesland en vader Yep heeft twee keer aan de Spelen meegedaan. Sven huppelde op heel jonge leeftijd al mee in de schaatswereld en daardoor was er niks meer bijzonder toen hij zelf topsporter werd."

Sven Kramer debuteerde in november 2004 op achttienjarige leeftijd in Hamar in de wereldbeker. Sven Kramer debuteerde in november 2004 op achttienjarige leeftijd in Hamar in de wereldbeker. Foto: ANP

Enrico Fabris (40), grote concurrent Kramer 2006-2010

'Ik heb zeven zilveren WK-medailles en geen enkele gouden. Door hem'

"Ik herinner me alles nog van de 5 kilometer in Salt Lake City op 10 november 2007. Ik versloeg Sven en pakte het wereldrecord, terwijl hij op dat moment al met afstand de beste was. Het verschil tussen ons was heel klein (twaalf honderdsten, red.), maar het was voor mij een groots moment."

"Wat mij betreft is Sven de beste schaatser aller tijden. Ik heb zeven zilveren WK-medailles gewonnen en geen enkele gouden. En dat allemaal door hem."

"Het lastigste was om te dealen met zijn sterke persoonlijkheid. Hij is altijd heel agressief geweest, op en buiten het ijs. Bij elke wedstrijd die hij reed, zag je zijn zo kenmerkende winnaarsmentaliteit. Intimiderend? Ja, dat was hij zeker. Ik denk dat dat in Svens DNA zit. Ik weet niet wat hij na zijn schaatscarrière gaat doen, maar ik weet zeker dat hij altijd zo zal blijven."

Sven Kramer (links) baalt op het podium zichtbaar van zijn nederlaag tegen en het wereldrecord van Enrico Fabris (midden). Sven Kramer (links) baalt op het podium zichtbaar van zijn nederlaag tegen en het wereldrecord van Enrico Fabris (midden). Foto: ANP

Gerard Kemkers (54), coach 2005-2014

'Sven is heel loyaal gebleven, ook na de foute wissel'

"Nadat Sven in Salt Lake City werd verslagen door Fabris, was hij eerst ontzettend boos. Maar al snel ging de knop om en zat hij in een cocon. 'Dat wereldrecord is van mij, dat pak ik terug', zei hij tegen me. We liepen samen een week lang op onze tenen."

"Dat hij vervolgens in Calgary een stuk harder en agressiever reed en het wereldrecord heroverde, is voor mij typisch Sven. Hij was in die week geen betere schaatser geworden, maar er kwam iets extra's in hem los. Hij zette boosheid om in energie."

"Sven heeft me inderdaad niet laten vallen na de foute wissel op de 10 kilometer bij de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver, maar het is ook veel te simpel om onze samenwerking volledig op te hangen aan dat ene incident. Het ging veel verder dan dat. De media en het publiek zagen alleen wat er tijdens wedstrijden gebeurde, maar wij werkten 250 dagen intens met elkaar samen. Sven is altijd heel loyaal gebleven."

"Ik kijk met veel plezier terug op die negen jaar. Hij is in die tijd naar de status van icoon gegroeid. Het is uniek wat hij heeft gedaan en daar mogen we in Nederland weleens bij stilstaan."

Gerard Kemkers (links) bleef ook na de verkeerde wissel in Vancouver de coach van Sven Kramer. Gerard Kemkers (links) bleef ook na de verkeerde wissel in Vancouver de coach van Sven Kramer. Foto: ANP

Geert Kuiper (61), assistent-coach 2005-2014

'De foute wissel in 2010 heeft nog jaren doorgespeeld'

"De foute wissel van Sven in Vancouver was natuurlijk een bizar moment, dat nog jaren heeft doorgespeeld. Óók bij de twee Spelen daarna. In 2014 versloeg Jorrit Bergsma Sven en zag ik misschien wel voor het eerst dat hij dacht: ik ben niet goed genoeg om te winnen. En in 2018 werkte het lijf niet mee."

"Vier keer heeft Sven geen goud gewonnen op de olympische 10 kilometer. En dat terwijl Sven en verliezen niet bij elkaar horen. Zeker in zijn beste jaren had hij zó'n grote wil om ongeslagen te blijven, dat hij ook ongeslagen blééf. Heel lang kon hij de pijn wegdrukken of negeren dat hij ergens last van had. Omdat hij onverslaanbaar moest blijven, omdat hij de beste wilde zijn. Dat is wat Sven altijd heeft getypeerd."

Sven Kramer wordt getroost door chef de mission Henk Gemser na zijn foute wissel op de olympische 10 kilometer in 2010. Sven Kramer wordt getroost door chef de mission Henk Gemser na zijn foute wissel op de olympische 10 kilometer in 2010. Foto: ANP

Douwe de Vries (39), ploeggenoot 2012-2020

'Sven liet iemand naar Italië vliegen om pedalen te brengen'

"Sven had vaak last van zijn knie bij het fietsen. Om dat op te lossen, probeerde hij veel materiaal uit. Zo gebruikte hij de meest afgeragde schoenen, omdat hij met andere niet pijnvrij kon trainen."

"Bij een trainingskamp in het Italiaanse Cecina had Sven eens voor wel vier mensen fietsspullen mee, maar net niet de juiste pedalen. Toen heeft hij een jongen die hij kent op het vliegtuig gezet met een paar pedalen, zodat hij meteen kon beginnen met trainen. Anders had het met de post gemoeten en dat had toch één dag of twee dagen geduurd."

"Als je Sven niet kent, dan denk je: dat kun je niet vragen. Ik verbaasde me in mijn eerste jaar bij TVM ook over hoe hij bezig was met zijn sport, wat hij er allemaal voor deed. Hij is een controlfreak, denkt over alles na tot in de megakleine puntjes achter de komma. Maar zeer succesvolle mensen zijn en denken nu eenmaal anders. En dat maakt ze juist uitzonderlijk goed in wat ze doen. Bovendien: Sven vraagt heel veel van je, maar hij doet zelf altijd net zoveel. En dan pikken mensen het wel."

Douwe de Vries (midden) moedigt zijn ploeggenoot Sven Kramer aan tijdens de NK afstanden van 2015. Douwe de Vries (midden) moedigt zijn ploeggenoot Sven Kramer aan tijdens de NK afstanden van 2015. Foto: ANP

Robert van der Wallen (55), sponsor en vriend 2014-heden

'Als we in een bedrijf investeren, doet Sven nu al een beetje mee'

"Sven koos in 2014 voor coach Jac Orie en als hoofdsponsor van de ploeg deed ik de onderhandelingen met hem. Vanaf dag één was ik onder de indruk van zijn zakelijke kennis. Hij was 26 jaar, maar wist heel goed wat hij waard was. Ik heb dat zelden gezien bij mensen van die leeftijd. Ik zou hem meteen aannemen voor mijn bedrijf. Hij is zo slim en handig."

"Onze gesprekken over contracten zijn daarna uitgemond in een vriendschap. We zijn vrij hecht met elkaar. Ik noem hem altijd 'Dikke', omdat hij wat dikkere billen heeft. Toen hij vier jaar geleden in Sotsji goud op de 5 kilometer won, beeldde hij een bolling van zijn buik uit. Iedereen dacht dat zijn vriendin Naomi van As zwanger was, maar dat was vanwege mijn opmerking. Ik prikkelde hem een beetje. Ik durf alles tegen hem te zeggen."

"We komen bij elkaar over de vloer, maar we zitten echt niet elke dag feestend aan de wijn. Er is bij Sven weinig ruimte om níét met schaatsen bezig te zijn. Straks zal dat anders zijn, maar hij gaat echt niet in een zwart gat vallen. Als we in een bedrijf investeren, doet hij nu al een beetje mee. We vertrouwen elkaar 100 procent. Dat is Sven ten voeten uit."

Erelijst Sven Kramer Olympische Spelen: 4 keer goud, 2 keer zilver, 3 keer brons

WK afstanden: 21 keer goud, 3 keer zilver, 2 keer brons

WK allround: 9 keer goud, 3 keer brons

EK allround: 10 keer goud, 1 keer zilver

NK afstanden: 20 keer goud, 6 keer zilver, 6 keer brons

NK allround: 6 keer goud

Sverre Lunde Pedersen (29), wereldkampioen 5 kilometer 2019

'Alle schaatsers van mijn leeftijd keken op tegen Sven'

"De eerste keer dat ik Sven in levenden lijve zag schaatsen, leek het of hij de volledige controle had. Wow, dacht ik, hoe doet hij dat? Hij was zó sterk en had zo'n efficiënte en goede techniek; het was ontzettend indrukwekkend om naar te kijken."

"Alle schaatsers van mijn leeftijd keken vroeger tegen Sven op. Hij is een legende, ik vind het een eer dat ik tegen hem heb mogen strijden. En ik ben heel blij dat ik Sven heb kunnen verslaan tijdens mijn carrière. De eerste keer was in 2018 bij het WK allround in Amsterdam, dat was een mooi doel om af te vinken."

"We moeten dankbaar zijn dat we bijna twintig jaar Sven Kramer hebben gehad in het schaatsen. Hij heeft zoveel betekend voor onze sport, we gaan hem absoluut missen."

Sverre Lunde Pedersen (rechts) was bij het WK allround van 2018 in Amsterdam sneller dan Kramer op alle vier de afstanden. Sverre Lunde Pedersen (rechts) was bij het WK allround van 2018 in Amsterdam sneller dan Kramer op alle vier de afstanden. Foto: ANP

