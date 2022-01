André Cats wordt na de Olympische Spelen in Peking de nieuwe technisch directeur van NOC*NSF. De huidige technisch directeur van zwembond KNZB wordt de opvolger van Maurits Hendriks, die op 1 april bij de sportkoepel vertrekt.

"Ik ben zeer verheugd over mijn benoeming en zie het als een eer om de positie van directeur topsport in te nemen als opvolger van Maurits Hendriks", zegt Cats, die voorheen ook al prestatiemanager bij NOC*NSF was.

"Ik kijk uit naar een intensieve samenwerking met alle mensen en partijen die binnen de Nederlandse topsport actief zijn. Samen kunnen we de resultaten en waarde van topsport nog meer glans geven."

De 53-jarige Cats was ook al vier keer chef de mission van paralympische teams. Hij is voorgedragen door een selectiecommissie uit de Nederlandse topsport. "André Cats kent de Nederlandse sportwereld als geen ander", aldus Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF.

"Hij is ambitieus waar het gaat om de resultaten binnen de topsport en is doordrongen van de noodzaak om top- en breedtesport verder te verbinden. Daarbij heeft hij een scherp ontwikkelde antenne voor maatschappelijke thema's."

Na ruim dertien jaar vertrekt Maurits Hendriks bij sportkoepel NOC*NSF. Foto: Pro Shots

Hendriks had vertrek jaar geleden al aangekondigd

Hendriks had begin vorig jaar al aangekondigd dat hij na de Winterspelen in Peking zou vertrekken. De bestuurder heeft de functie bij zijn afscheid ruim dertien jaar uitgeoefend.

Eind 2008 was Hendriks de opvolger van Charles van Commenée. Hij maakte als technisch directeur al de Winterspelen van 2010, 2014 en 2018 en de Zomerspelen van 2012, 2016 en 2021 mee.

In 2012 in Londen, in 2014 in Sotsji en in 2016 in Rio de Janeiro was Hendriks tevens chef de mission van de Nederlandse equipe, maar na een evaluatie werd besloten de beide functies niet langer te combineren. Hij kreeg in Rio veel kritiek vanwege het naar huis sturen van turner Yuri van Gelder en de 'losersvluchten' met sporters die geen medaille hadden gewonnen en naar huis moesten.

Oud-zwemmer Pieter van den Hoogenband was tijdens de Spelen in Tokio chef de mission van de Nederlandse ploeg en voormalig schaatser Carl Verheijen is aangewezen voor de Spelen in Tokio, die over ruim twee weken beginnen.