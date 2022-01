Nederland begint over ruim twee weken in Peking met de grootste ploeg ooit aan de Olympische Winterspelen. De 42 atleten doen mee in zeven verschillende sporten, wat eveneens een record is.

Sportkoepel NOC*NSF gaf snowboardster Michelle Dekker en de viermansbob van stuurman Ivo de Bruin dinsdag de laatste olympische tickets, waardoor de ploeg voor Peking nu rond is.

Dekker, de bobploeg rond De Bruin en alpineskiër Maarten Meiners hadden niet voldaan aan de strenge kwalificatie-eisen van NOC*NSF, maar kregen een uitzondering van de sportkoepel.

Met 42 sporters breekt 'TeamNL' het recordaantal deelnemers op de Winterspelen. In 2014 deden er in Sotsji 39 Nederlanders mee. Vier jaar geleden in Pyeongchang bestond de selectie uit 31 namen.

In totaal schrijft Nederland in zeven verschillende sporten atleten in: langebaanschaatsen, shorttrack, kunstrijden, bobsleeën, skeleton, snowboarden en alpineskiën. Bij de laatste vier Winterspelen deed Nederland op vier verschillende disciplines mee, het oude record.

Zoals gewoonlijk zorgt het langebaanschaatsen voor de meeste Nederlandse olympiërs: achttien. Daarna komen de shorttrackers, met tien rijders. Dat zijn de maximale aantallen voor die sporten volgens de regels van het internationaal olympisch comité (IOC).

Nederland op recente Winterspelen Pyeongchang 2018: 31 deelnemers, 20 medailles

Sotsji 2014: 39 deelnemers, 24 medailles

Vancouver 2010: 32 deelnemers, 8 medailles

Turijn 2006: 33 deelnemers, 9 medailles

Salt Lake City 2002: 27 deelnemers, 8 medailles

Nagano 1998: 22 deelnemers, 11 medailles

Lillehammer 1994: 21 deelnemers, 4 medailles

Albertville 1992: 19 deelnemers, 4 medailles

Nederland doet weer mee bij kunstrijden en skiën

Vlaggendraagster Lindsay van Zundert is de eerste Nederlandse kunstrijder op de Spelen sinds 1976. Adriana Jelinkova en Meiners worden de eerste olympische alpineskiërs uit Nederland in zeventig jaar.

De Nederlandse ploeg voor Peking bestaat uit 20 vrouwen en 22 mannen. Van Zundert, die op 1 februari zeventien wordt, is de jongste olympiër en Jorrit Bergsma (wordt op 1 februari 36) is de oudste.

Vorig jaar vestigde Nederland ook al een record met 273 deelnemers aan de Olympische Zomerspelen van Tokio.

De Winterspelen van Peking beginnen op 4 februari en duren tot en met 20 februari.