Schansspringer Simon Ammann doet volgende maand in Peking voor de zevende keer in zijn loopbaan mee aan de Olympische Winterspelen. De viervoudig olympisch kampioen is dinsdag geselecteerd door het Zwitsers olympisch comité.

De veertigjarige Ammann is de eerste Zwitserse sporter die die mijlpaal bereikt, maar wordt geen recordhouder. De Japanse schansspringer Noriaki Kasai deed liefst acht keer mee aan de Winterspelen. De Duitse schaatsster Claudia Pechstein zal volgende maand ook tot dat recordaantal komen in Peking.

Ammann won in 2002 in Salt Lake City olympisch goud op zowel de normale als de grote schans en evenaarde dat kunststukje in 2010 in Vancouver. Op de vier andere Spelen waaraan hij meedeed, kwam Ammann niet in de buurt van de medailles.

"Ammann is een uitzonderlijk fenomeen in de Zwitserse sport en we zijn zeer verheugd hem voor de zevende keer in het Zwitserse olympische team te verwelkomen", aldus chef de mission Ralph Stöckli.

Ondanks zijn vier olympische titels wist Ammann nog nooit de prestigieuze Vierschansentournee te winnen. Zowel in 2009 als in 2011 bleef hij steken op zilver. Begin deze maand kwam hij niet verder dan een 37e plaats in het eindklassement, dat werd gewonnen door de Japanner Ryoyu Kobayashi.

Ammann behoort de laatste jaren niet meer tot de top van het deelnemersveld. In 2014 won hij voor het laatst een wereldbekerwedstrijd.