Twaalf winters achter elkaar was bobsleeër Ivo de Bruin van huis om zijn olympische droom na te jagen. Dat de stuurman van de viermansbob door een uitzondering van NOC*NSF op 35-jarige leeftijd voor het eerst naar de Winterspelen gaat, maakte een hoop emoties bij hem los.

De Bruin was dinsdag net klaar met zijn training toen hij gebeld werd door Maurits Hendriks. Na dagenlang overleg met de Bob en Slee Bond Nederland (BSBN) had de technisch directeur van NOC*NSF een besluit genomen over een uitzonderingspositie voor de viermansbob.

"Ik hoorde al aan zijn stem dat hij enthousiast was", zegt De Bruin in gesprek met NU.nl. "Vervolgens zei hij: jullie mogen naar de Spelen. Toen brak ik. Het duurde drie, vier minuten voordat ik dank je wel kon zeggen. Ik was zo emotioneel. Dit betekent zoveel voor mij."

De Bruin heeft veel offers moeten brengen om zijn olympische droom te kunnen verwezenlijken. De Nederlander begon in 2010 met bobsleeën en moest het in de laatste acht jaar doen zonder een vergoeding van NOC*NSF, omdat de sportkoepel de geldkraan voor de bobsleebond had dichtgedraaid.

De Bruin ging als hobbyist verder, maar was nagenoeg kansloos voor de Olympische Winterspelen van 2014 en 2018. Salaris kreeg hij niet en met zijn ploeggenoten verbleef hij in goedkope hotels om de kosten te drukken. Pas in de herfst van zijn loopbaan kon hij structureel aanhaken bij de middenmoot.

"Het is twaalf jaar lang heel hard werken geweest. We waren elke winter op pad en hebben alles ervoor aan de kant gezet. Ik heb verjaardagen, trouwerijen en begrafenissen moeten missen omdat ik weg was. Dat heb ik allemaal door de liefde en passie voor de sport kunnen doorstaan."

'Het zijn de moeilijkste dagen uit mijn leven geweest'

De Bruin gaf zichzelf "hooguit 5 procent" kans dat hij een uitzondering van NOC*NSF zou krijgen. Zondag eindigde hij met de viermansbob op een teleurstellende zeventiende plaats in de laatste wereldbekerwedstrijd in St. Moritz, waardoor het erop leek dat de Noord-Hollander voor de derde keer in zijn loopbaan de Spelen zou missen.

De bobsleebond droeg De Bruin echter voor bij NOC*NSF, omdat hij door de coronapandemie de afgelopen twee seizoenen minder heeft kunnen trainen dan de concurrentie. Vanaf zondag na de race in Zwitserland leefde hij tussen hoop en vrees over waarschijnlijk zijn laatste olympische kans.

"Het zijn heel moeilijke dagen geweest, de minste twee dagen uit mijn leven. Ik ben een rasoptimist, maar ik verwachtte het niet meer. Ik zat met de jongens in de bus op weg naar huis en er kwamen veel tranen los. We probeerden elkaar op te vrolijken, mooie herinneringen op te halen. Ik dacht: als dit het was, dan is het zo."

Na zijn telefoontje met Hendriks vertelde Bruin via een videoverbinding zijn ploeggenoten Janko Franjic, Jelen Franjic, Dennis Veenker, Stephan Huis in 't Veld en Joost Dumas het goede nieuws. "Ze braken een voor een. Zo had ik ze nog nooit gezien. Het zijn grote, stoere jongens, maar we konden met zijn allen heel hard huilen."

Slee moet nog bestickerd worden

Nu de viermansbob alsnog naar de Spelen gaat, staat de agenda van De Bruin de komende dagen volledig op zijn kop. Voor vertrek naar China op 26 januari moeten de slee en de helmen nog bestickerd worden. Ook dient hij vanaf woensdag in een bubbel te gaan en coronatests af te nemen.

Die "rollercoaster" is De Bruin het allemaal waard. Op 19 februari zal hij op 35-jarige leeftijd zijn olympische debuut maken, als de eerste twee van de vier afdalingen in het Yanqing National Sliding Centre op het programma staan. "We gaan erheen om te presteren, maar ik ga er zeker van genieten."

Het is voor het eerst sinds 2014 dat de Nederlandse viermansbob actief is op de Olympische Winterspelen. Toen eindigde de ploeg van stuurman Edwin van Calker als elfde. Naast De Bruin zullen ook skeletonster Kimberley Bos en monobobster Karlien Sleper namens de bobsleebond in actie komen in China.