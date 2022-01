Snowboardster Michelle Dekker en bobsleeër Ivo de Bruin mogen alsnog naar de Olympische Spelen. De twee wintersporters hadden aanvankelijk niet aan de kwalificatie-eis van sportkoepel NOC*NSF voldaan, maar mogen dankzij een uitzondering alsnog naar Peking.

De 25-jarige Dekker moest op het onderdeel parallelreuzenslalom twee keer in de top acht van een wereldbekerwedstrijd eindigen om aan de kwalificatie-eis van NOC*NSF te voldoen, maar dat lukt haar maar één keer: afgelopen weekend haalde ze de kwartfinales in het Oostenrijkse Simonhöhe. Dat was de laatste wedstrijd van het seizoen. Daardoor leek het erop dat Dekker niet naar de Spelen zou gaan.

NOC*NSF kent nu toch een uitzondering aan Dekker toe, omdat de Zuid-Hollandse door de coronapandemie pas een week voor de start van het seizoen kon trainen op de sneeuwpiste. Ook kreeg ze pas in november de beschikking over een coach. Ze zal daardoor voor de derde keer meedoen aan de Spelen, na eerdere deelnames in 2014 en 2018.

Ook bobsleeër De Bruin krijgt met de viermansbob een uitzondering, omdat hij de afgelopen twee seizoenen door de coronamaatregelen minder heeft kunnen trainen. Tijdens het seizoen zag de ervaren piloot ook zijn beste remmer Janko Franjic wegvallen.

De Noord-Hollander moest net als Dekker één keer in de top acht eindigden voor olympische kwalificatie, maar hij kwam niet verder dan de elfde plaats. Zondag verspeelde hij zijn laatste kans in het Zwitserse St. Moritz, maar hij mag dus alsnog naar Peking. De Bruin zal daardoor op 35-jarige leeftijd zijn olympische debuut gaan maken.

"Veel mooier dan dit wordt het niet", aldus De Bruin. "Dit is een mooie beloning voor al het harde werk van de jongens. Ook al zat het tegen met het coronavirus, we hebben altijd doorgezet. Ik kan je vertellen: dit was een tranendal van blijdschap. Alles is er even uit gekomen."

Alpineskiër kreeg eerder al uitzondering

Dekker en De Bruin zijn niet de eerste wintersporters die dankzij een uitzondering van NOC*NSF naar de Winterspelen mogen. Alpineskiër Maarten Meiners kreeg vorige week ook een ontheffing van de sportkoepel, omdat hij net als Dekker amper heeft kunnen trainen door de coronapandemie.

NOC*NSF behoudt het recht om vanwege "bijzondere omstandigheden" een wintersporter die zich niet gekwalificeerd heeft alsnog te selecteren voor de Spelen.

Door de deelname van Dekker en de viermansbobslee telt de Nederlandse olympische ploeg ten minste 41 atleten. De Olympische Spelen beginnen op vrijdag 4 februari en duren tot en met zondag 20 februari.