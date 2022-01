Dai Dai N'tab zal over anderhalve week toch naar Peking reizen voor de Olympische Spelen. De 27-jarige sprinter is zondag net als Beau Snellink, Melissa Wijfje en Merel Conijn aangewezen als reserve voor Nederlandse schaatsselectie.

Schaatsbond KNSB neemt vanwege de risico's op een coronabesmetting of een blessure vier extra schaatsers mee naar Peking. Zij kunnen invallen als een geplaatste rijder wegvalt. Door de strenge coronaregels in China is zo'n invalbeurt praktisch alleen mogelijk als het kwartet reserves op 26 januari tegelijk met de andere schaatsers naar Peking reist.

"Wij willen in deze ingewikkelde tijden optimaal voorbereid zijn om adequaat te kunnen inspelen op eventuele tegenslag binnen de selectie", zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. "Als om wat voor reden ook een van onze achttien schaatsers moet afhaken, moeten we de beste denkbare vervanger klaar hebben staan."

Wijfje en Conijn kunnen tot 4 februari, de dag van de openingsceremonie, worden aangemeld als een vervanger voor een andere Nederlandse vrouw. Bij de mannen is 5 februari de deadline.

Als een Nederlandse schaatser zich na die datums moet afmelden, dan mag hij of zij alleen vervangen worden door een van de achttien rijders uit de definitieve selectie.

Schaatsselectie mannen voor Olympische Spelen 500 meter: Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Thomas Krol

1.000 meter: Thomas Krol, Kai Verbij en Hein Otterspeer

1.500 meter: Kjeld Nuis, Thomas Krol en Marcel Bosker

5 kilometer: Jorrit Bergsma, Patrick Roest en Sven Kramer

10 kilometer: Jorrit Bergsma en Patrick Roest

Massastart: Jorrit Bergsma en Sven Kramer

Ploegenachtervolging: Patrick Roest, Marcel Bosker en Sven Kramer

N'tab niet in olympische selectie door aanwijsplek Kramer

N'tab was een van de grote verliezers van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind december in Thialf. De sprinter van Jumbo-Visma eindigde als tweede op de 500 meter, maar dat bleek niet genoeg voor een (direct) ticket naar Peking.

Sven Kramer kreeg van de selectiecommissie een aanwijsplek voor de ploegenachtervolging, omdat de KNSB op dat onderdeel grotere kansen op goud ziet dan op de 500 meter. N'tab viel daardoor buiten de ploeg van maximaal negen mannen.

"Ik was boos op alles en iedereen", zei de nummer drie van van de WK afstanden van vorig jaar op de 500 meter vorige week bij de EK in Heerenveen. "Alles stond de afgelopen vier jaar in het teken van de Spelen en daar ben ik nu afwezig."

Snellink (20) werd bij het OKT vijfde op de 5 kilometer en derde op de 10 kilometer en kwalificeerde zich daarmee niet op eigen kracht voor de Spelen. Hetzelfde geldt voor de 26-jarige Wijfje (vierde op de 1.500 meter, zesde op de 3.000 meter en zevende op de 5.000 meter). Conijn (20) kwam op de 3 kilometer 0,01 seconde tekort voor olympische plaatsing en op de 5 kilometer 0,13 seconde.

De reserves voor de ploegenachtervolging zijn nog niet bekend. "Bij dat proces ga ik zorgvuldig te werk. Dat kost tijd en we hebben gelukkig nog even", zegt bondscoach Jan Coopmans.