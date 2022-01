Bobsleeër Ivo de Bruin heeft zich definitief niet weten te plaatsen voor de Olympische Winterspelen in Peking. Daags na de mislukte poging in de tweemansbob eindigde de Noord-Hollandse piloot zondag in de viermansbob als zeventiende in de laatste wereldbekerwedstrijd in St. Moritz, waarmee hij ver verwijderd bleef van de vereiste plaats in de top acht.

De 35-jarige De Bruin had voor de beslissende race in de Zwitserse natuurbaan zijn remmer Janko Franjic terug, die ondanks een zware hamstringblessure en tegen het advies van de dokter in afdaalde. Maar ook in de sterkste opstelling, met verder Jelen Franjic en Dennis Veenker, kwam de enige Nederlandse viermansbobploeg niet in de buurt van een topachtnotering.

Met een tijd van 2.10,97 minuten over twee afdalingen moest De Bruin uiteindelijk precies een seconde toegeven op de achtste plaats, die naar de Brit Brad Hall ging. De zege in St. Moritz was voor de Let Oskars Kibermanis. Regerend olympisch kampioen Francesco Friedrich uit Duitsland pakte de eindzege in de wereldbeker.

De Bruin voldeed met een vijftiende plaats in het eindklassement over acht wereldbekerwedstrijden wel aan de internationale eis voor de Spelen, maar van NOC*NSF moest hij minstens één keer in de top acht van een World Cup eindigen. Dat had alleen niet gehoeven als hij bij de beste twaalf viermansbobbers in het wereldbekerklassement stond.

De Bruin begon in november met een elfde plaats in Innsbruck nog hoopgevend aan zijn olympische missie, maar die prestatie wist hij in de resterende zeven World Cups niet te verbeteren. Mede door de blessure van Janko Franjic, die tot de beste remmers van het bobsleecircuit wordt gerekend, kwam de Noord-Hollander nooit verder dan de middenmoot.

De Bruin, die in 2014 en 2018 ook al de Spelen misliep, hoopt vanwege de blessure van Franjic op een uitzondering van NOC*NSF, zo zei hij na zijn race in St. Moritz. Momenteel zijn daarover gesprekken gaande met de sportkoepel en zondagavond zal technisch directeur Maurits Hendriks hierover een besluit nemen. Vrijdag kreeg alpineskiër Maarten Meiners een olympisch ticket van NOC*NSF, terwijl hij bij lange na niet aan de kwalificatie-eis had voldaan. Meiners verdiende de uitzondering omdat hij door de coronapandemie amper had kunnen trainen.

Nederland wel actief in monobob en skeleton

Er zal in Peking één Nederlandse bobsleeër actief zijn op de Winterspelen. Monobobster Karlien Sleper voldeed al in november vorig jaar aan de nationale kwalificatie-eis en behoort ook in het eindklassement tot de zes beste monobobsters die niet actief zijn in de tweemansbob. Daardoor zal de 29-jarige Gelderse, die zaterdag twaalfde in St. Moritz werd, haar olympische debuut gaan maken in China.

Ook skeletonster Kimberley Bos daalt volgende maand af in de bobsleebaan in Yanqing. De Edese werd vrijdag Europees kampioen en pakte ook de eindzege in het wereldbekerklassement, waardoor ze als medaillekandidaat naar Peking afreist.

De olympische skeletonrace in het Yanqing National Sliding Centre gaat over vier afdalingen en staat op 11 en 12 februari op het programma. De monobobsters, die eveneens vier keer door het ijskanaal gaan, komen op 13 en 14 februari in actie.