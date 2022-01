Drie weken voor het begin van de Olympische Spelen in Peking is de coronabesmetting met de omikronvariant vastgesteld in de Chinese hoofdstad. Alle mensen die contact hebben gehad met de besmette persoon worden getest en mensen die op dezelfde plekken zijn geweest, moeten zich bij de autoriteiten melden.

De autoriteiten benadrukten zaterdag op een persconferentie dat de Winterspelen, die op 4 februari beginnen, nog niet in gevaar zijn. Eerder werd de omikronvariant in China al vastgesteld in Sjanghai en de provincie Guangdong.

China voert een enorm streng beleid rond het coronavirus. Steden waar een kleine uitbraak is, worden volledig op slot gegooid. Mensen mogen dan nog amper hun huis verlaten. Zover is het nog niet in Peking.

China zegt steeds dat het "simpele, veilige en goede" Winterspelen wil organiseren. In tegenstelling tot de Zomerspelen vorig jaar in Tokio zal er wel publiek op de tribunes zitten, al kan dat uiteraard veranderen als het aantal besmettingen oploopt.

In Nederland is de zeer besmettelijke omikronvariant al weken dominant. Zaterdag werden 31.963 nieuwe besmettingen gemeld, al leiden die hoge cijfers vooralsnog niet tot meer ziekenhuisopnames.