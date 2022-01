Alpineskiër Maarten Meiners zal volgende maand zijn olympische debuut gaan maken bij de Winterspelen in Peking. De geboren Amersfoorter voldeed niet aan de prestatie-eisen van NOC*NSF op het onderdeel reuzenslalom, maar mag dankzij een uitzondering van de sportkoepel alsnog naar China afreizen. Dat is vrijdag bekendgemaakt.

De 29-jarige Meiners moest één keer in de top acht of twee keer in de top zestien van een wereldbekerwedstrijd eindigen om zich te kwalificeren voor de Spelen. Hij kwam echter niet verder dan een 25e plaats op de geschoonde uitslagenlijst van een World Cup.

De Nederlandse Ski Vereniging besloot Meiners desondanks voor te dragen bij NOC*NSF, omdat hij door de coronapandemie amper heeft kunnen trainen. De skigebieden bleven uitsluitend open voor de nationale teams uit echte skigebieden en daar behoort Nederland niet toe.

"Ik ben ongelofelijk dankbaar dat NOC*NSF oog heeft voor de bijzondere omstandigheden van de afgelopen twee seizoenen en in het verlengde daarvan de status van alpineskiën als mondiale topsport erkent", aldus Meiners in een persbericht van de Nederlandse Ski Vereniging.

"Dit is een droom waaraan ik vijftien jaar lang gewerkt heb. Constant ben ik bezig geweest het beste uit mezelf te halen. Het was voor mij dan ook een mijlpaal om tweemaal in die top dertig te finishen. Dan zit je zogezegd in de finale en daar ben ik als kaaskop heel erg trots op."

De Nederlandse alpineskiester Adriana Jelinkova plaatste zich eerder al op eigen kracht voor de Winterspelen in Peking. De Nederlandse alpineskiester Adriana Jelinkova plaatste zich eerder al op eigen kracht voor de Winterspelen in Peking. Foto: Getty Images

Al zeven wintersporters buiten schaatsen en shorttrack

Door de uitzondering voor Meiners zullen er twee Nederlandse alpineskiërs in actie komen op de Spelen in Peking. Eerder plaatste Adriana Jelinkova zich op eigen kracht voor het grootste sportevenement ter wereld. Meiners en Jelinkova zullen daardoor de eerste Nederlandse alpineskiërs zijn sinds Margriet Prajoux-Bouma in 1952.

Daarnaast draagt de Nederlandse Ski Vereniging ook snowboarders Niek van der Velden (slopestyle en big air), Glenn de Blois (snowboardcross) en Melissa Peperkamp (slopestyle en big air) af voor de Olympische Winterspelen.

Van de 33 Nederlandse wintersporters die zich inmiddels hebben geplaatst voor de Spelen, komen er zeven van buiten het langebaanschaatsen of shorttrack. Dat is de grootste delegatie sinds 2014, toen er negen atleten van buiten de schaatssporten aanwezig waren in Sotsji.