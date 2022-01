Nederland stuurt volgende maand geen regeringsdelegatie naar de Olympische Winterspelen in Peking. Het kabinet heeft dat besluit vrijdag in de ministerraad genomen vanwege het toeschouwersverbod voor Nederlanders.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

Afgelopen zomer was de Nederlandse regering ook niet aanwezig bij de Olympische Zomerspelen in Tokio, omdat daar vanwege de coronarestricties ook geen publiek welkom was. De koning liet eerder al weten om die reden ook niet naar de Olympische Winterspelen te gaan, die van 4 tot en met 20 februari op het programma staan.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken spelen de coronamaatregelen ook een rol, waardoor er "slechts beperkt ruimte is voor een inhoudelijk programma en voor bilaterale contacten met het gastland waarin de grote zorgen van Nederland over de mensenrechtensituatie op een betekenisvolle wijze zouden kunnen worden besproken".

Eerder besloten de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië geen regeringsdelegatie naar Peking te sturen voor het bijwonen van de openingsceremonie en sportwedstrijden.

Deze landen boycotten de Spelen vanwege schendingen van de mensenrechten van de Oeigoerse minderheid in de provincie Xinjiang. Daar worden Oeigoeren onderdrukt en opgesloten in heropvoedingskampen. Ook de Chinese aanpak van conflicten met Hongkong en Tibet speelde een rol bij hun keuze voor de diplomatieke boycot.

Sporters en journalisten in gesloten bubbel

De Nederlandse sporters zullen wel 'gewoon' naar de Olympische Winterspelen gaan. Momenteel hebben 32 wintersporters zich gekwalificeerd voor het grootste sportevenement ter wereld. Dat aantal kan de komende dagen nog oplopen, omdat er nog verschillende kwalificatietrajecten lopen.

De sporters en ook de meegereisde journalisten zullen tijdens de Winterspelen in een gesloten bubbel in Peking verblijven. Zij mogen vanwege de coronamaatregelen niet buiten deze olympische zone treden.

In China geldt een streng coronabeleid. De afgelopen weken zijn miljoenensteden als Anyang, Xi’an en Yuzhou in zware lockdown gegaan vanwege een corona-uitbraak onder de inwoners. Yuzhou ligt op ongeveer een uur reizen van Peking.

Het Chinese organisatiecomité en het internationaal olympisch comité (IOC) hebben onlangs nog benadrukt dat de Olympische Winterspelen zullen doorgaan. Het IOC vertrouwt in de werking van de gesloten bubbel.