Snowboardster Michelle Dekker doet volgende maand niet mee aan de Olympische Winterspelen in Peking. De Zuid-Hollandse bleef in de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Simonhöhe steken in de kwartfinales op het onderdeel parallelreuzenslalom, wat niet genoeg was om haar laatste olympische kans te verzilveren.

De 25-jarige Dekker moest in Oostenrijk in de top vier eindigen om alsnog naar haar derde Winterspelen te kunnen gaan, maar daar kwam ze bij lange na niet in de buurt. Ze eindigde uiteindelijk als twaalfde.

Dekker deed twee keer eerder mee aan de Winterspelen: in 2014 in Sotchi en in 2018 in Pyeongchang. Bij haar olympische debuut in 2014 eindigde ze als negentiende op de reuzenslalom en als 22e op de parallelreuzenslalom.

Vier jaar later verbeterde ze haar olympische prestatie op de parallelreuzenslalom, maar met een zeventiende plaats bleef ze ver van de medailles.

Niek van der Velden (slopestyle en big air), Melissa Peperkamp (slopestyle en big air) en Glenn de Blois (snowboardcross) wisten zich eerder te plaatsen voor de Winterspelen in Peking, waardoor Nederland wel vertegenwoordigd is in het snowboarden.

Van der Velden en Peperkamp worden zelfs gezien als medaillekandidaten bij de Spelen, die op 4 februari van start gaan en duren tot en met 20 februari.