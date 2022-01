Skeletonster Kimberley Bos tempert na het veroveren van de Europese titel de hooggespannen verwachtingen rond haar olympische medaillekansen. Drie weken voor de start van de Olympische Winterspelen werd de Gelderse vrijdag in het Zwitserse St. Moritz Europees kampioene en pakte ze de eindzege in het wereldbekerklassement.

"Mensen gaan nu heel veel van mij verwachten, maar in China staat een andere baan en zijn er andere omstandigheden dan hier", zegt Bos vrijdag vlak na de prijsuitreiking over de telefoon tegen NU.nl. "Je kunt in deze sport nooit wat zeggen over je kansen."

"We zijn alleen in oktober tijdens een testevenement in China geweest, dus er kan in de tussentijd nog heel veel veranderd zijn. Ik kan dus ook niet zeggen bij welk resultaat ik straks tevreden ben. Maar dit is natuurlijk heel goed voor het zelfvertrouwen."

De 28-jarige Bos werd vrijdag in St. Moritz als eerste Nederlandse ooit Europees kampioene door in de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen als tweede achter de Australische winnares Jaclyn Narracott te eindigen. De World Cup in Zwitserland gold tevens als een EK.

"Dit is geweldig. Het voelt een beetje als een bonus. Het kan niet gekker", aldus een dolblije Bos, die naar eigen zeggen niet bezig was met de strijd om de Europese titel. "Ik benaderde het als elke andere wedstrijd: dat is beginnen bij de start, focussen op bocht één en dan naar beneden. Zo moet ik het ook blijven doen, anders gaat het nooit wat worden."

Kimberley Bos bekroonde haar topseizoen vrijdag met de Europese titel. Foto: Reuters

'Spelen moeten mooiste wedstrijd van allemaal worden'

Met de eindzege bekroonde Bos haar topseizoen in het wereldbekercircuit: ze won twee World Cups in het Duitse Winterberg en eindigde bij zes van de acht wedstrijden op het podium. Daardoor wordt ze tot een van de medaillekandidaten op de Spelen gerekend. Zo hield ze zevenvoudig wereldkampioene Tina Hermann ver achter zich.

"Ik wist dat ik goed was, maar ik had vooraf niet kunnen bedenken dat dit er allemaal in zat", aldus Bos. "Mooier dan dit kan haast niet. Maar we hebben dit seizoen nog één wedstrijd te gaan en dat moet de mooiste van allemaal worden."

Bos doelt daarmee op de Olympische Spelen in Peking, waar de skeletonwedstrijden op 11 en 12 februari op het programma staan. Elke dag worden er twee afdalingen afgewerkt en de snelste over de vier runs is olympisch kampioene. Bos deed vier jaar geleden in Pyeongchang ook al mee aan de Spelen en eindigde toen als achtste.