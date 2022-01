Skeletonster Kimberley Bos is drie weken voor de start van de Olympische Winterspelen Europees kampioene geworden. De Gelderse was vrijdag met een tweede plaats bij de laatste wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse St. Moritz, die ook als EK dient, de beste Europese skeletonster. Daarmee veroverde ze ook de eindzege in het wereldbekerklassement.

De 28-jarige Bos was met een tijd van 2.17,62 minuten over twee afdalingen ruim zeven tiende van een seconde sneller dan de Oostenrijkse Janine Flock. Alleen de Australische Jaclyn Narracott bleef de Edese slechts zes honderdsten voor in het ijskanaal in Zwitserland en pakte de zege.

Bos had voorafgaand aan de achtste en laatste wereldbekerwedstrijd in St. Moritz een voorsprong van 68 punten op nummer twee Elena Nikitina in het klassement en hoefde in Zwitserland alleen maar in de top zeven te eindigen om zeker te zijn van de eindzege. Die ruime voorsprong had ze vooral te danken aan haar twee overwinningen in Winterberg.

In het Duitse skioord won Bos op 10 december als eerste Nederlandse skeletonster ooit een World Cup. Vorige week was ze opnieuw de beste in het ijskanaal in Winterberg. Bij zes van de acht wereldbekerwedstrijden die dit seizoen werden gehouden, eindigde ze op het podium.

Als kersvers Europees kampioene en eindwinnares van het wereldbekerklassement is Bos volgende maand een van de favorieten voor een olympische medaille. Op 11 februari staan de eerste twee skeletonwedstrijden in Peking op het programma. Een dag later volgen nog twee afdalingen, waarin de medailles worden verdeeld.

Bos deed vier jaar geleden in Pyeongchang ook al mee aan de Winterspelen. Als eerste Nederlandse skeletonster ooit op de Spelen eindigde ze op een achtste plaats. Na lang blessureleed is ze dit seizoen doorgedrongen tot de wereldtop.