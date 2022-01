Lindsay van Zundert heeft donderdag een teleurstellende dag beleefd bij de EK kunstrijden in Tallinn. De zestienjarige vlaggendraagster van de Nederlandse ploeg voor de Olympische Spelen van Peking eindigde als 27e in de korte kür, waardoor haar toernooi er al op zit.

Van Zundert had in Estland bij de beste 24 kunstschaatssters moeten eindigen om later deze week terug te mogen komen voor de vrije kür, maar met een score van 48,92 punten lukte dat niet. De Litouwse Aleksandra Golovkina werd 24e met 52,63 punten.

Van Zundert kreeg vooral veel puntenaftrek van de jury vanwege een val bij de uitvoering van de drievoudige Rittberger. "Die sprong mis ik nooit, en nu wel", aldus de Brabantse tegen Schaatsen.nl.

"Ik baal er ontzettend van. Dit was de dag waarop ik beter wilde presteren en dat is er niet uitgekomen. Mijn hoofd is ontploft op een belangrijk moment. Ik kan het niet verklaren. Druk is er altijd, en negen van de tien keer kan ik er prima mee omgaan."

De pas vijftienjarige Russin Kamila Valieva was met een bijzonder hoge score van 90,45 verreweg de beste in de korte kür. De Belgische Loena Hendrickx verraste met de tweede score (76,25). Alexandra Trusova uit Rusland noteerde de derde score (75,13).

Lindsay van Zundert kende geen goede generale repetitie voor haar olympische debuut. Foto: ANP

Van Zundert werd vorig jaar zestiende bij WK

De EK in de Estse hoofdstad was voor Van Zundert haar laatste optreden voordat ze afreist naar de Olympische Spelen van Peking (4-20 februari). Ze mag op basis van haar zestiende plaats op de WK van vorig jaar deelnemen aan de Winterspelen.

De kunstrijdster uit Etten-Leur is al aangewezen als vlaggendraagster bij de openingsceremonie, samen met langebaanschaatser Kjeld Nuis. Het is de eerste keer sinds 1976 dat een Nederlandse kunstrijdster aan de Spelen deelneemt. In Innsbruck won Dianne de Leeuw 46 jaar geleden een zilveren medaille.