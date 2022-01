De maatregelen op de twee vluchten die de Nederlandse olympiërs naar Peking zullen brengen, zijn strenger dan afgelopen zomer voor de Spelen van Tokio. Het is een van de manieren waarop sportkoepel NOC*NSF probeert te voorkomen dat het coronavirus de Winterspelen verpest voor 'TeamNL'.

Maurits Hendriks geeft de waarschuwing nu maar alvast, een maand voor de openingsceremonie van de Spelen van Peking. "Er is geen garantie op nul risico op corona voor onze ploeg", aldus de technisch directeur van NOC*NSF. "We moeten keuzes maken tussen verschillende risico's."

Die keuzes worden beïnvloed door de lessen van de Spelen van Tokio, waar zeven leden van de Nederlandse ploeg (vier sporters en drie coaches) positief testten. Zes van die besmette personen zaten op dezelfde KLM-vlucht van Amsterdam naar de Japanse hoofdstad. Het leverde flink wat ophef op, en afgelopen maandag nog Kamervragen van D66 en het onafhankelijke Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

De grootste verandering voor de Winterspelen is dat Nederlandse sporters en coaches niet meer met 'reguliere' passagiers in het vliegtuig zullen zitten. "Dat wilden we afgelopen zomer ook al, maar we hadden niet de middelen om een paar vluchten helemaal af te huren", zegt Hendriks. "Nu mogen alleen mensen die betrokken zijn bij de Spelen naar China reizen, waardoor we invloed hebben op wie er in het vliegtuig zitten. Dat is een heel grote stap."

De twee rechtstreekse KLM-vluchten - de eerste vertrekt op 26 januari en de tweede op 2 februari - zullen niet exclusief bevolkt worden door sporters en coaches. Andere olympische deelnemers - zoals journalisten en officials - kunnen ook een ticket boeken, maar zij zijn net als de sporters gebonden aan een streng testprotocol, met onder andere meerdere PCR-testen in de dagen voor vertrek.

"Bovendien hebben we ervoor gekozen om onze delegatie deze keer helemaal bij elkaar te zetten in het vliegtuig", aldus Hendriks. "Achter en voor ons worden twee rijen vrijgehouden, andere passagiers mogen niet richting ons bewegen en we hebben een eigen toilet. Daarmee houden we het risico binnen onze eigen ploeg."

Er lopen nog onderhandelingen over coronaregels

NOC*NSF is samen met andere nationale comités en het internationaal olympisch comité (IOC) nog in onderhandeling met de organisatie van Peking 2022 over de regels voor olympiërs die in China positief testen. NOC*NSF had afgelopen zomer flinke kritiek op de Japanse quarantainehotels, onder meer vanwege het gebrek aan frisse lucht en het matige eten.

"Zoals het er nu voor staat, komt er in alle drie de olympische dorpen een apart gebouw voor positief geteste sporters", aldus chef de mission Carl Verheijen. "We willen er alles aan doen om een eventuele quarantaineperiode zo prettig en menselijk mogelijk te maken."

Een ander twistpunt zijn de regels voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een besmette persoon. De Chinese organisatie wilde die personen vrijwel hetzelfde behandelen als iemand met een positieve test, maar na zes weken onderhandelen ging dat plan maandag van tafel.

"Wat China voor ogen had, was voor ons echt een no-go", zegt Hendriks. "Een close contact - laten we niet vergeten dat dat een gezonder sporter is - mag nu in ons eigen gebouw blijven, als we zorgen voor een eenpersoonskamer met eigen badkamer. Dat gaat lukken. Nu willen we nog de bevestiging dat zo'n sporter mag blijven trainen en een eerlijke kans krijgt om mee te doen aan de competitie."

De Olympische Winterspelen van Peking beginnen op 4 februari en duren tot en met 20 februari. Nederland vaardigt zeker 35 sporters af.

