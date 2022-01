Chef de mission Carl Verheijen hoopt dat de Nederlandse ploeg volgende maand in Peking voor de derde Olympische Winterspelen op rij uitkomt op minimaal twintig medailles.

"We mogen de ambitie uitspreken dat we weer richting de twintig medailles gaan", zei Verheijen woensdag na de officiële teamoverdracht. "We hebben meer startplekken en een iets bredere ploeg dan vier jaar geleden."

Nederland veroverde in 2018 bij de Spelen van Pyeongchang acht keer goud, zes keer zilver en zes keer brons. Het totaal van twintig plakken was iets lager dan het record van Sotsji (24 medailles), maar wederom veel hoger dan bij alle Winterspelen vóór 2014 (zie tabel hieronder).

"We hebben acht jaar geleden een ongelooflijke sprong gemaakt", aldus afzwaaiend technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF. "Historisch wonnen we gemiddeld zes medailles per Winterspelen. Dat zijn we gemakshalve allemaal vergeten."

"Maar het klopt dat Nederland nu structureel op een ander niveau is gekomen. Met de kwaliteit van onze sporters is het echt reëel om in Peking weer richting de twintig medailles te gaan."

Nederland op recente Winterspelen Pyeongchang 2018: 31 deelnemers, 20 medailles

Sotsji 2014: 39 deelnemers, 24 medailles

Vancouver 2010: 32 deelnemers, 8 medailles

Turijn 2006: 33 deelnemers, 9 medailles

Salt Lake City 2002: 27 deelnemers, 8 medailles

Nagano 1998: 22 deelnemers, 11 medailles

Lillehammer 1994: 21 deelnemers, 4 medailles

Albertville 1992: 19 deelnemers, 4 medailles

Nederland doet mee in zeven sporten

De Nederlandse ploeg voor Peking is nog niet helemaal bekend, omdat in een aantal sporten de kwalificatiecampagne nog loopt. Verheijen vertelde woensdag dat er zeker 35 sporters (19 vrouwen en 16 mannen) naar China zullen reizen.

Die atleten zullen hoogstwaarschijnlijk uitkomen in zeven verschillende sporten: langebaanschaatsen, shorttrack, kunstrijden, alpineskiën, snowboarden, skeleton en bobsleeën. Nederland deed op eerdere Winterspelen aan maximaal vier verschillende sporten mee.

"Ik ben er heel trots op dat we zo'n diverse ploeg hebben", zei Hendriks. "En dankbaar voor de sportbonden, waar heel goed werk is verricht. Zo zijn we in het verleden heel kritisch geweest op de Bob en Slee Bond, omdat we ze financieel flink steunden maar succes uitbleef. Maar ze zijn blijven volhouden."

Met skeletonster Kimberley Bos heeft de Bob en Slee Bond een reële medaillekandidaat voor de Spelen van Peking. De 28-jarige Gelderse gaat momenteel aan de leiding in de wereldbekerstand. Nederland heeft in de geschiedenis van de Winterspelen pas één keer een medaille gepakt buiten de ijsbaan; snowboardster Nicolien Sauerbreij won goud in 2010.

"We zien zeker kansen om in Peking op het podium te komen buiten de schaatssporten", aldus Hendriks. "Kimberley heeft absoluut de potentie om een medaille te pakken. In de sneeuw is het nog even afwachten."

De Winterspelen van Peking beginnen op 4 februari en duren tot en met 20 februari.