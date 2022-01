Kunstrijdster Lindsay van Zundert (16) en langebaanschaatser Kjeld Nuis (32) dragen volgende maand de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen van Peking.

"Ik heb gekeken naar een mooie combinatie tussen oud en nieuw, jong en oud", zei chef de mission Carl Verheijen woensdag tijdens de officiële teamoverdracht. Sinds de Spelen van afgelopen zomer in Tokio mag een land twee atleten (een vrouw en een man) aanwijzen voor de eervolle taak.

Van Zundert wordt in China de eerste Nederlandse kunstrijdster sinds 1976 die actief is op een olympisch toernooi. De Brabantse plaatste zich voor de Spelen door vorig jaar maart zestiende te worden bij de WK in Stockholm, de beste WK-prestatie van een Nederlandse vrouw in 45 jaar.

"Dit is echt het mooiste verjaardagscadeau ooit", zegt Van Zundert, die op 1 februari - drie dagen voor de openingsceremonie in Peking - zeventien wordt. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik er de afgelopen weken af en toe naar gehengeld heb om de Nederlandse vlag te mogen dragen. Dit is echt een hele grote eer en een mooi gebaar naar de kunstschaatssport in ons land."

Nuis won vier jaar geleden bij zijn olympische debuut in Pyeongchang goud op de 1.000 én de 1.500 meter. Daarmee was hij de succesvolste Nederlander in Zuid-Korea. De schaatser van Team Reggeborgh mag in Peking alleen zijn titel op de 1.500 meter verdedigen; hij plaatste zich vorige week niet voor de olympische 1.000 meter.

Schaatser Jan Smeekens droeg in 2018 de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie. Vijfvoudig olympisch kampioene Ireen Wüst was de vlaggendrager bij de sluiting in Pyeongchang.

Recente vlaggendragers openingsceremonie Winterspelen Pyeongchang 2018: Jan Smeekens (schaatsen)

Sotsji 2014: Jorien ter Mors (schaatsen/shorttrack)

Vancouver 2010: Timothy Beck (bobsleeën)

Turijn 2006: Jan Bos (schaatsen)

Salt Lake City 2002: Nicolien Sauerbreij (snowboarden)

Nagano 1998: Carla Zijlstra (schaatsen)

Lillehammer 1994: Christine Aaftink (schaatsen)

Albertville 1992: Leo Visser (schaatsen)

Nederland won in 2018 én 2014 acht keer goud

Nederland doet in Peking zeker met 35 sporters (19 vrouwen, 16 mannen) mee aan de Winterspelen. Zij komen in zeven verschillende sporten uit. "We gaan met een brede en goede ploeg die kant op. We willen goed presteren", aldus oud-schaatser Verheijen, die voor het eerst chef de mission is.

In sommige sporten - zoals bobsleeën - lopen de kwalificatietrajecten nog. Er zou dus nog een aantal Nederlandse deelnemers bij kunnen komen.

Vier jaar geleden deed Nederland met 31 atleten in vier sporten (langebaanschaatsen, shorttrack, skeleton en snowboarden) mee aan de Winterspelen. Die ploeg won twintig medailles (acht keer goud, zes keer zilver en zes keer brons), vier plakken minder dan het record van Sotsji 2014 (24 medailles, waarvan ook acht keer goud).

Tijdens de Spelen van Peking zullen zeer strenge regels gelden. Alle sporters en andere betrokkenen moeten in een volledig afgesloten bubbel leven, mogen niet in contact komen met de Chinese bevolking en worden elke dag getest op het coronavirus.

De Winterspelen van Peking beginnen op 4 februari en duren tot en met 20 februari. De Paralympische Winterspelen 2022 zijn van 4 tot en met 13 maart. Daar zullen acht of negen Nederlanders aan meedoen.