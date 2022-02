De imposante carrière van Sven Kramer is voorbij. De 35-jarige Fries eindigde zaterdag als zestiende in de finale van de olympische massastart in Peking en dat was zijn laatste race. Hij gaat de boeken in als misschien wel de beste schaatser ooit.

Kramer was vanaf 2007 ruim een decennium vrijwel onverslaanbaar op de 5 kilometer en bij allroundtoernooien. Hij is recordhouder met 21 keer goud op de WK afstanden, negen keer goud bij het WK allround, tien keer goud bij het EK allround en twintig keer goud bij de NK afstanden.

In 2018 werd Kramer in Pyeongchang voor de derde keer olympisch kampioen op de 5 kilometer. Daarmee is hij de enige schaatser die op één afstand drie keer goud heeft gewonnen bij de Spelen.

In de afgelopen vier jaar was Kramer veel minder succesvol. Dat kwam mede door fysieke problemen (hij kampt al jaren met een chronische rugblessure) en de toegenomen concurrentie van onder anderen Patrick Roest en de Zweed Nils van der Poel.

Bij de Spelen van Peking hoopte Kramer nog een medaille aan zijn palmares te kunnen toevoegen, maar dat lukte niet. Op de 5 kilometer eindigde hij als negende, op de ploegenachtervolging werd hij vierde met Roest en Marcel Bosker en op de door de Belg Bart Swings gewonnen massastart bleef hij ver verwijderd van het podium.

Kramer deed zaterdag in de National Speed Skating Oval nog een alles-of-nietspoging om weg te rijden, maar die slaagde niet. Jorrit Bergsma eindigde als negende.

Erelijst Sven Kramer Olympische Spelen: 4 keer goud, 2 keer zilver, 3 keer brons

WK afstanden: 21 keer goud, 3 keer zilver, 2 keer brons

WK allround: 9 keer goud, 3 keer brons

EK allround: 10 keer goud, 1 keer zilver

NK afstanden: 20 keer goud, 6 keer zilver, 6 keer brons

NK allround: 6 keer goud

Kramer was jarenlang vrijwel onklopbaar

Kramer brak in het seizoen 2004/2005 op achttienjarige leeftijd door met de Nederlandse titel allround. Vervolgens werd hij tweede bij zijn debuut op het EK allround en derde op het WK allround.

In 2006 bevestigde Kramer zijn grote talent. De jonge Fries pakte bij zijn olympische debuut in Turijn zilver op de 5 kilometer - op minder dan twee seconden van de Amerikaan Chad Hedrick - en brons op de ploegenachtervolging.

Een jaar later werd Kramer in het Italiaanse Collalbo voor het eerst Europees kampioen allround, om vervolgens in 'zijn' Heerenveen voor het eerst de wereldtitel op de traditionele vierkamp te veroveren.

Het was het begin van een dominantie die ongeëvenaard is in de schaatshistorie. In de periode van 2007 tot en met 2017 pakte hij alleen in 2011 en 2014 níét de wereldtitel allround, en dat was doordat hij in die seizoenen niet mee kon doen aan het WK. In die periode was hij bovendien bij acht van de negen WK's afstanden de beste op de 5 kilometer.

Grote teleurstellingen op olympische 10 kilometer

De grootste teleurstellingen in zijn carrière moest Kramer slikken op de 10 kilometer. In 2010 in Vancouver was hij op weg naar de olympische titel op de langste afstand, totdat hij door een fout van zijn toenmalige coach Gerard Kemkers verkeerd wisselde en gediskwalificeerd werd.

Vier jaar later in Sotsji werd Kramer op de 10 kilometer verrassend verslagen door Jorrit Bergsma en moest hij genoegen nemen met zilver. Het zou zijn enige olympische medaille zijn op de 10 kilometer, want in 2018 stelde Kramer teleur met de zesde plaats in Pyeongchang.

Olympisch goud op de 10 kilometer bleef zo het enige grote hiaat op de erelijst van de succesvolste schaatser van zijn generatie.