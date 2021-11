Karlien Sleper heeft zich zaterdag onder voorbehoud voor de Olympische Winterspelen in Peking geplaatst. Dat deed de monobobsleester door opnieuw een plek in de top tien van de wereldbeker te behalen.

De 28-jarige Sleper eindigde in Innsbruck op de negende plaats. Vorige week bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, ook op de Oostenrijkse baan, eindigde ze op de tiende plaats.

NOC*NSF stelt als eis voor deelname aan dit nieuwe olympische onderdeel een toptwaalfklassering in een wereldbekerwedstrijd. Sleper heeft ook nog te maken met internationale eisen. Ze moet zorgen dat ze op 16 januari 2022 op de wereldbekerranglijst bij de beste zes monobobsleesters staat die zich nog niet op andere manieren, zoals in de tweemansbob, hebben geplaatst voor de Spelen.

Sleper begon haar sportcarrière in de atletiek, waarbij ze in 2014 nog zilver won op het NK bij het speerwerpen. Sinds 2018 doet de Zoetermeerse op internationaal niveau mee aan wedstrijden in de monobob.

Net als vorige week zegevierde de 37-jarige Amerikaanse Elana Meyers in Innsbruck. Toen gaf Sleper na twee runs 0,85 seconde toe, nu was het verschil kleiner: 0,58.

In de tweemansbob was het voor Ivo de Bruin na één run gedaan. Samen met remmer Jelen Franjic, die zijn geblesseerde broer Janko verving, kwam hij tot de 22e tijd. Alleen de beste twintig bobbers plaatsten zich voor de tweede run. De Duitser Francesco Friedrich won in Innsbruck.