De rechtbank in Rio de Janeiro heeft Carlos Arthur Nuzman donderdag veroordeeld tot bijna 31 jaar gevangenisstraf. De rechter acht bewezen dat de 79-jarige Braziliaan stemmen heeft gekocht om de Olympische Spelen van 2016 naar Rio de Janeiro te halen.

Nuzman is al decennialang een prominente figuur in de Braziliaanse sport. Bij de Spelen van 2016 was hij voorzitter van het olympisch comité van zijn land en voorzitter van het organisatiecomité van de Spelen.

Nuzman werd donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar, elf maanden en acht dagen. Hij kondigde direct aan in hoger beroep te gaan. Volgens zijn advocaat is Nuzman zonder bewijs veroordeeld.

Twee anderen betrokkenen bij de omkoopaffaire, bijgenaamd 'Vuil Spel', kregen ook lange celstraffen. Voormalig directeur Leonardo Gryner van het Braziliaans olympisch comité werd veroordeeld tot 13 jaar en 10 maanden. Sérgio Cabral, oud-gouverneur van Rio de Janeiro, kreeg 10 jaar en 8 maanden. De 58-jarige Cabral zit vanwege andere corruptiezaken al enkele jaren vast.

2 miljoen dollar aan steekpenningen betaald

Ruim een jaar na de Spelen van Rio de Janeiro werd Nuzman gearresteerd op verdenking van omkoping, corruptie, witwassen en belastingontduiking. Hij zou leden van het IOC hebben omgekocht om bij de verkiezing in 2009 de Spelen binnen te halen voor zijn land. Rio de Janeiro kreeg de voorkeur boven Madrid, Tokio en Chicago.

Vanuit Brazilië zou enkele dagen voor de stemming in Kopenhagen zo'n 2 miljoen dollar (bijna 1,8 miljoen euro) aan steekpenningen zijn overgemaakt naar onder anderen Papa Diack, wiens vader Lamine Diack jarenlang voorzitter was van de internationale atletiekfederatie en destijds deel uitmaakte van het IOC. Andere IOC-leden zouden ook geld hebben ontvangen om op Rio de Janeiro te stemmen.

Nuzman deed als volleyballer met Brazilië mee aan de Spelen van 1964. Hij werd daarna voorzitter van de Braziliaanse volleybalbond en in 1995 hoofd van het nationaal olympisch comité. De invloedrijke sportbobo zat tussen 2000 en 2012 in het IOC en werd in 2013 gekozen tot erelid. Na zijn arrestatie in 2017 besloot het IOC hem te schorsen.