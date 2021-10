Over precies honderd dagen wordt in Peking de openingsceremonie voor de 24e editie van de Olympische Winterspelen gehouden. Vanwege het coronavirus zullen er strenge maatregelen van kracht zijn bij het evenement, dat daarnaast al bij voorbaat overschaduwd wordt door mensenrechtenkwesties.

"COVID-19 wordt de grootste uitdaging van de Spelen, maar onze voorzorgsmaatregelen zullen werken", zei Zhang Jiandong, de viceburgemeester van Peking, tijdens een briefing in de stad honderd dagen voor de start van het evenement. "Maak je alsjeblieft geen zorgen."

Volgens Zhang worden de Winterspelen "veilig en eenvoudig". Het evenement begint op 4 februari en duurt tot en met de twintigste van die maand.

Eerder maakte de organisatie al bekend dat alle atleten, coaches, scheidsrechters en vrijwilligers dagelijks op het coronavirus getest zullen worden, net zoals dat enkele maanden geleden gebeurde bij de Zomerspelen in Tokio. In tegenstelling tot bij de Zomerspelen zijn er over honderd dagen wel toeschouwers welkom, maar alleen uit China zelf.

China heeft tijdens de pandemie zeer strikte quarantainemaatregelen gehanteerd. Toch kwamen er recent tientallen nieuwe gevallen van de besmettelijkere deltavariant van het coronavirus aan het licht. Het leidde tot strengere maatregelen, waardoor de marathons van Peking en Wuhan geannuleerd moesten worden.

Het ontsteken van de olympische vlam in Olympia werd kort verstoord door activisten. Foto: AP

Geen land wil Spelen boycotten ondanks oproep mensenrechtenorganisaties

Een tweede bron van mogelijke onrust rondom de Spelen is de mensenrechtenkwestie. Diverse mensenrechtenorganisaties drongen in de aanloop naar het evenement aan op een boycot, vanwege misstanden in Tibet, Hongkong en met name Xinjiang, waar de Oeigoerse moslimminderheid onderdrukt wordt.

Volgens activisten en VN-afgezanten zijn sinds 2017 een miljoen Oeigoeren in strafkampen geplaatst. China ontkent die aantijging en omschrijft de kampen als "beroepsopleidingsfaciliteiten waar religieus extremisme bestreden wordt".

Bij de ceremonie in het Griekse Olympia waarbij het olympisch vuur ontstoken wordt, werd anderhalve week geleden geprotesteerd met Tibetaanse vlaggen en spandoeken met de tekst "No genocide games".

Er is geen enkel land dat gehoor heeft gegeven aan de oproep tot een boycot. Voor individuele sporters is het daarnaast niet toegestaan om tijdens de Spelen een politieke boodschap te uiten.

Vanwege het droge winterweer worden de skihellingen aangevuld met kunstsneeuw. Foto: Reuters

Alle stadions zijn al af

Peking wordt de eerste stad die zowel de Zomer- als de Winterspelen heeft georganiseerd. De Zomerspelen van 2008 waren voor het land een startsein tot een bloeiperiode, waarin China onder de autoritaire president Xi Jinping uitgroeide tot een supermacht die met de Verenigde Staten concurreert.

Ruim drie maanden voor de eerste wedstrijden zijn alle stadions al gereed. Sommige accommodaties van de Zomerspelen kunnen in februari worden hergebruikt. Zo zal het Vogelnest-stadion opnieuw het decor van de openings- en sluitingsceremonie vormen.

De Spelen worden op drie verschillende plekken gehouden: het centrum van Peking, een buitenwijk nabij de Chinese Muur en in de provincie Hebei, ten noordwesten van de hoofdstad.

Daar, bij de stad Zhangjiakou (die met de hoofdstad verbonden is via een nieuwe hogesnelheidstrein), worden onder meer de skiwedstrijden gehouden. Vanwege het koude maar droge klimaat zal de sneeuw worden aangevuld met kunstsneeuw, om de berghellingen volledig te bedekken.

De atleten, vrijwilligers en ander personeel worden in drie verschillende bubbels geplaatst, afhankelijk van de locatie waar zij in actie komen. Zo moet de kans op verspreiding van het virus verder beperkt worden.