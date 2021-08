De Britse sprinter Chijindu Ujah is donderdag voorlopig geschorst op verdenking van het overtreden van de dopingregels. Hij won in Tokio olympisch zilver met de estafetteploeg op de 4x100 meter.

De integriteitsunit voor de atletiek (AIU) heeft dat bekendgemaakt. Volgens The Guardian zou de 27-jarige Ujah positief bevonden zijn op preparaten (SARM's) die de spieropbouw bevorderen.

De AIU heeft na de Spelen nog drie andere atleten voorlopig geschorst. Zij wonnen geen medaille. Het gaat om de Marokkaanse 1.500 meterloper Sadik Mikhou, de Georgische kogelstoter Benik Abramian en de Keniaanse sprinter Mark Otieno Odhiambo.

In een verklaring zegt de AIU tijdens de Spelen nauw samengewerkt te hebben met het internationaal testbureau (ITA) en de gegevens te hebben geleverd om heel specifiek en doelgericht te controleren op verboden prestatiebevorderende middelen of methoden.

Het wachten is nu op het oordeel van de ITA. Die bepaalt of en welke dopingregels zijn overtreden en wat de consequenties daarvan zullen zijn. De Britse estafetteploeg finishte als tweede achter Italië en voor Canada. China werd vierde. Nederland werd op het onderdeel uitgeschakeld in de series na een foute wissel.