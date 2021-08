Alle nieuwe goudenmedaillewinnaars van de Olympische Spelen in Tokio zijn dinsdagmiddag tijdens een ceremonie op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag geridderd. Hockeysters Eva de Goede en Lidewij Welten werden bovendien bevorderd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De sporters die een gouden plak hebben behaald, mochten het podium betreden. Daarna kregen zij van demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Sport) het lintje. Ook demissionair premier Mark Rutte en chef de mission Pieter van den Hoogenband van NOC*NSF spraken de atleten toe.

Naast de sporters kreeg ook Alyson Annan, de bondscoach van het vrouwelijke hockeyteam, een lintje. Wielrenster Annemiek van Vleuten was al eerder geridderd en kreeg een zogenoemd Chapeaubeeldje.

Omdat De Goede en Welten ook dat beeld al hadden, zijn zij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. De twee hockeysters werden in Tokio voor de derde keer olympisch kampioen.

Atleten op bezoek bij koninklijk paar

Baanwielrenner Matthijs Büchli is nog in Japan bij zijn geblesseerde vriendin Laurine van Riessen, die tijdens de Spelen zwaar ten val kwam en nog in het ziekenhuis ligt. Hij woonde de ceremonie via een liveverbinding bij en krijgt zijn lintje later.

Na de huldiging op Sportcampus Zuiderpark vertrokken de medaillewinnaars naar Paleis Noordeinde. Daar werden ze ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Met 36 medailles waren het voor Nederland de succesvolste Spelen ooit. "We kunnen ons met recht een topsportland noemen. Ik wil jullie namens het kabinet en Nederland bedanken voor dit mooie resultaat", zei Blokhuis.