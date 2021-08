Alle Nederlandse medaillewinnaars van de Olympische Spelen worden dinsdag gehuldigd in Den Haag. Op sportcomplex Zuiderpark werden zij geridderd in de Orde van Oranje Nassau, later bezoeken zijn het koninklijk paar op Paleis Noordeinde. Nederland veroverde een recordaantal van 36 medailles in Tokio.

Baanwielrenner Harrie Lavreijsen was met tweemaal goud en één keer brons een van de meest succesvolle sporters op de Olympische Spelen in Tokio. Baanwielrenner Harrie Lavreijsen was met tweemaal goud en één keer brons een van de meest succesvolle sporters op de Olympische Spelen in Tokio. Foto: ANP

Ook atlete Sifan Hassan ging met twee keer goud en eenmaal brons naar huis. Ook atlete Sifan Hassan ging met twee keer goud en eenmaal brons naar huis. Foto: ANP

Demissionair premier Mark Rutte spreekt de olympiërs toe op het Zuiderpark, waar geen publiek aanwezig mocht zijn. Demissionair premier Mark Rutte spreekt de olympiërs toe op het Zuiderpark, waar geen publiek aanwezig mocht zijn. Foto: ANP

Windsurfer Kiran Badloe is als olympisch kampioen de opvolger van Dorian van Rijsselberghe. Windsurfer Kiran Badloe is als olympisch kampioen de opvolger van Dorian van Rijsselberghe. Foto: ANP