Morhad Amdouni heeft maandag een verklaring gegeven voor zijn opvallende actie tijdens de olympische marathon. De Fransman veegde voor zijn concurrenten een volledige rij met flesjes water van tafel, maar hij beweert dat niet met opzet te hebben gedaan.

"Ik was te vermoeid en verloor mijn helderheid", zei hij een dag na de bloedhete marathon, die hij op de zeventiende plek eindigde. Bij een bevoorradingspunt na 28 kilometer vielen door toedoen van de Fransman zo'n twintig flesjes water van tafel.

"Ik wil me verontschuldigen aan de andere atleten", vervolgde hij. "Ik probeerde een flesje te grijpen, maar ze vielen allemaal om. Ik ben zelf juist van het principe om water te delen tijdens wedstrijden."

De atleet voegde eraan toe dat de flesjes water op voorhand in koel water werden gehouden om te voorkomen dat het water zou opwarmen. "Dat maakte de flesjes extra glibberig. Dit is gewoon wat er gebeurd is. Ik wilde het eerste flesje uit de rij pakken en ze gleden allemaal uit m'n handen."

De marathon op de slotdag van de Spelen werd met overmacht gewonnen door Eliud Kipchoge. Abdi Nageeye werd tweede en bezorgde Nederland na 41 jaar olympisch zilver op de marathon.

