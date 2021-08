Tokio heeft na de sluiting van de Olympische Spelen 458 aan het sportevenement gerelateerde besmettingen met het coronavirus gemeld. Daar kwamen zondag nog eens 28 positieve tests bij.

De cijfers zijn sinds 1 juli bijgehouden. 29 van de 458 besmettingen zijn afkomstig van atleten. Daarnaast testten 115 officials en 26 journalisten positief. De rest van de besmettingen (288) zijn van medewerkers en vrijwilligers.

Ook enkele leden van de Nederlandse ploeg testten de afgelopen weken positief in Tokio. Skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink, roeier Finn Florijn, tennisser Jean-Julien Rojer, roeicoach Josy Verdonkschot en een anoniem lid van de roeistaf moesten in quarantaine. Datzelfde gold voor NOS-commentator Jeroen Elshoff.

In de aanloop naar de Olympische Spelen was er onder de Japanse bevolking veel weerstand tegen het sportevenement. Een meerderheid van de inwoners vreesde voor een verdere verspreiding van het coronavirus en daarmee ook aangescherpte restricties.

Strengere maatregelen door zorgwekkende coronacijfers

Hoewel de autoriteiten in Tokio melden dat er 'slechts' 458 coronabesmettingen aan de Spelen gerelateerd kunnen worden, is het aantal positieve tests de afgelopen weken wel sterk gegroeid in de Japanse hoofdstad.

Afgelopen zondag testten 4.066 inwoners van Tokio positief. Op de dag van de openingsceremonie van de Spelen waren dat er 1.359. De situatie in het hele land is zorgwekkend en daarom kondigde Japan donderdag strengere maatregelen aan. Zo werd de noodtoestand, die in Tokio al gold, naar acht andere regio's uitgebreid.

De Olympische Spelen, die zonder publiek werden afgewerkt, kwamen zondag ten einde met de sluitingsceremonie. Op 24 augustus gaan de Paralympische Spelen in Tokio van start.