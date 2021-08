IOC-voorzitter Thomas Bach heeft tijdens de sluitingsceremonie benadrukt dat de Olympische Spelen van Tokio miljarden mensen over de hele wereld hebben geïnspireerd tijdens de coronacrisis. Door de pandemie was het lang onzeker of het grootste sportevenement ter wereld überhaupt kon doorgaan.

"Jullie gaven de wereld in deze moeilijke tijden een kostbaar geschenk: hoop", zei Bach tijdens zijn afsluitende toespraak in het olympisch stadion in Tokio. "Voor het eerst sinds het begin van de pandemie kwam de hele wereld samen. Sport kwam weer centraal te staan. Miljarden mensen over de hele wereld deelden emoties en mooie momenten met elkaar."

"De Olympische Spelen van Tokio waren de Olympische Spelen van hoop, solidariteit en vrede. Jullie konden jullie olympische droom alleen waarmaken omdat Japan jullie een podium bood om te excelleren. Jullie, de Japanse bevolking, mogen extreem trots zijn zijn op wat jullie gepresteerd hebben. Namens alle sporters zeggen wij: bedankt Tokio, bedankt Japan."

Door het oplopende aantal besmettingen in Tokio stonden de Olympische Spelen lange tijd op losse schroeven. Zelfs vlak voor de start van het grootste sportevenement ter wereld sloot het organisatiecomité niet uit dat de Spelen werden afgeblazen. In Tokio werd op 8 juli, twee weken voor de openingsceremonie, de noodtoestand uitgeroepen. Er waren daarom geen toeschouwers welkom.

Sifan Hassan maakte met vijf andere atleten en IOC-president Thomas Bach een gebaar om de Japanse organisatoren te bedanken. Foto: Getty Images

'Ongekende Olympische Spelen'

"Dit waren ongekende Olympische Spelen", aldus Bach. "Het vroeg van ons, het IOC, en van onze Japanse partners en vrienden ongekende inspanningen om ze te organiseren. Daarom wil ik alle Japanse autoriteiten bedanken, in het bijzonder premier Yoshihide Suga en gouverneur Yuriko Koike. Niemand heeft ooit eerder uitgestelde Olympische Spelen georganiseerd."

Sifan Hassan stond net als vijf andere atleten op het podium naast Bach om met een gebaar de Japanse organisatoren bedanken voor hun inspanningen. De Nederlandse atlete won tweemaal goud en één keer brons en behoorde daarmee tot een van de succesvolste sporters in Tokio.

"De afgelopen zestien dagen hebben jullie ons versteld doen staan met jullie prestaties. Door jullie kwaliteiten, vreugde en tranen waren deze Spelen magisch. Jullie waren sneller, gingen hoger en waren sterker omdat we allemaal schouder aan schouder stonden. Jullie streden tegen elkaar om olympische glorie."

"Tegelijkertijd leefden jullie vreedzaam onder een dak van het olympisch dorp. Dit was een krachtig signaal van solidariteit en vrede. Jullie inspireerden ons door de verbindende kracht van sport. Dit was des te opmerkelijker gezien de uitdagingen die jullie het hoofd moesten bieden door de pandemie."