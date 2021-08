De Olympische Spelen zijn zondag na zo'n 2,5 week afgesloten met een versoberde sluitingsceremonie. De olympische vlam werd in Tokio na een plechtigheid van ruim twee uur gedoofd.

Net als bij de openingsceremonie was er wegens de coronarestricties geen publiek welkom en waren alleen onder anderen de Japanse kroonprins Akishino, IOC-voorzitter Thomas Bach en andere officials aanwezig.

Ondanks de versoberde ceremonie werd er op het middenterrein van het olympisch stadion wel een feestelijke aangelegenheid van gemaakt. Alle ploegen kwamen onder feestelijke muziek binnen en er waren diverse acts te zien.

De Nederlandse vlag werd gedragen door Sifan Hassan. Hassan zorgde in Japan voor groot Nederlands atletieksucces door zich op zowel de 5.000 als 10.000 meter tot olympisch kampioen te laten kronen. Bovendien veroverde ze brons op de 1.500 meter.

"Voor het eerst sinds de coronapandemie kwam de hele wereld weer samen. Sport stond centraal. Dat geeft ons hoop en vertrouwen voor de toekomst. Dit waren de Spelen van hoop, solidariteit en vrede", zei Bach onder meer in een speech.

Nederland met 36 medailles naar huis

In totaal hield Nederland 36 medailles over aan de Spelen in Tokio. Dat is een enorme verbetering van het record van Sydney in 2000, toen er 25 keer eremetaal werd gepakt. Wel was het aandeel Nederlandse plakken minder groot dan in 1928 tijdens de Spelen in Amsterdam.

Met tien keer goud, twaalf keer zilver en veertien keer goud eindigde ons land in Tokio op een knappe zevende plek op de medaillespiegel. Het klassement wordt aangevoerd door de Verenigde Staten (39 keer goud, 41 keer zilver en 33 keer brons).

De volgende Zomerspelen zijn in 2024 in Parijs. In februari volgend jaar worden de Winterspelen in Peking gehouden.