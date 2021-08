De Olympische Spelen in Tokio zijn zondag beëindigd met een sluitingsceremonie. Traditiegetrouw werd de olympische vlam gedoofd. Over drie jaar zijn de volgende Zomerspelen in Parijs.

Het olympisch stadion in Tokio was ook het toneel van de sluitingsceremonie. Foto: Getty Images

De sporters kwamen per land het stadion binnen. Foto: Getty Images

Ook de nog in Tokio aanwezige Nederlandse atleten waren bij de ceremonie. Foto: Getty Images

Net als bij de openingsceremonie was er vuurwerk in het stadion. Foto: Getty Images

De sfeer zat er goed in bij de nog overgebleven atleten. Foto: Getty Images

Aan vuurwerk en lichtshows geen gebrek bij de sluitingsceremonie. Foto: Getty Images

Abdi Nageeye kreeg nog zijn zilveren medaille uitgereikt. Foto: Getty Images