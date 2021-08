Pieter van den Hoogenband denkt dat er een stabiele en goede basis ligt waardoor Nederland na het recordaantal medailles (36) van deze Spelen in Tokio ook in Parijs hoge ogen kan gooien. De chef de mission voorziet geen terugval zoals na de vorige record-Spelen in Sydney in 2000.

In Sydney pakte Nederland twaalf keer goud, waaronder twee olympische titels voor Van den Hoogenband. Vier jaar later in Athene was er maar vier keer goud en louter van sporters (Van den Hoogenband, Leontien van Moorsel, Inge de Bruijn en Anky van Grunsven) die in Sydney al olympisch kampioen waren geworden.

"Dat tijd is niet te vergelijken met deze tijd", zei Van den Hoogenband zondag op het laatste persmoment van de Nederlandse ploeg in Tokio. "Destijds moest je als sporter pionieren en ondernemerschap tonen. Inge en ik hadden een eigen zwemploeg, Van Moorsel een eigen team, Anky haar eigen stallen. Dat is nu niet meer nodig. Er is structuur en er zijn programma's."

Volgens de oud-zwemmer is het voor jonge sporters daardoor makkelijker om zich te ontwikkelen. "Je komt in een programma en krijgt experts om je heen. Die hoef je niet meer zelf om je heen te verzamelen. Dat is het werk van jaren gericht bezig zijn en een visie. Als we deze lijn doorzetten, zie ik in Parijs niet zo een, twee, drie een enorme terugval qua medailles."

'Ga het bespreken met mijn gezin'

De vraag is wel of Van den Hoogenband over drie jaar in Parijs nog steeds chef de mission is. "Toen ik hieraan begon, heb ik de intentie uitgesproken om het ook in 2024 te doen", vertelde hij.

"Er werd in mij geïnvesteerd, ik heb een mooi netwerk mogen opbouwen. Maar het is niet aan mij. Ik denk dat sporters en coaches heel goed kunnen presteren, met of zonder mijn aanwezigheid. We gaan de zaken goed evalueren. Ik ga het ook bespreken met mijn gezin, want daar heeft het ook impact op."

Van den Hoogenband beleefde in Tokio zijn eerste Spelen als chef de mission, nadat Maurits Hendriks vijf jaar geleden in Rio de Janeiro de leiding had gehad. Bij de Winterspelen begin volgend jaar in Peking is oud-schaatser Carl Verheijen voor het eerst chef de mission.