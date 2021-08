Pieter van Hoogenband is trots op de Nederlandse olympiërs in Tokio en het recordaantal van 36 medailles, maar hij is ook kritisch op zijn eigen functioneren. De chef de mission vindt dat hij rond de coronagevallen in de eerste dagen van de Spelen beter had moeten communiceren.

"We hebben na een paar dagen een persconferentie belegd hier in Tokio en het is duidelijk dat dat niet mijn beste persconferentie ooit was", zei Van den Hoogenband zondag op een afsluitend persmoment van de Nederlandse equipe.

"Ik heb op die persconferentie getracht de ploeg verder te helpen en Nederland te informeren. Maar ik heb onderschat dat de coronagevallen het prangendste issue waren op dat moment."

In totaal testten vier Nederlandse sporters positief in Tokio. Dat waren skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink, roeier Finn Florijn en tennisser Jean-Julien Rojer. Ook bleken meerdere mensen uit de begeleidingsploeg besmet. Veel van hen zaten op dezelfde vlucht naar Japan, maar Van den Hoogenband weet nog niet precies wat er fout is gegaan.

"We weten inmiddels dat er op die reisdag dingen verkeerd liepen, maar dat zijn we nog verder aan het uitzoeken. Ook om ervoor te zorgen dat het in de toekomst niet weer mis kan gaan."

Pieter van den Hoogenband (links) op de tribune tijdens de Spelen. Pieter van den Hoogenband (links) op de tribune tijdens de Spelen. Foto: Pro Shots

'Ik had vochtige ogen'

Van den Hoogenband, die zijn eerste Spelen beleefde als chef de mission, benadrukte dat er meteen strenge maatregelen zijn getroffen binnen de Nederlandse ploeg. "Daardoor hebben we de ploeg kunnen beschermen. Uiteindelijk is het redelijk goed gekomen, maar het is wel een zware periode geweest."

Vooral na Jacobs, die als eerste Nederlandse sporter positief testte, had Van den Hoogenband het moeilijk. "Ik heb toen even op een bankje gezeten en met vochtige ogen over het water gekeken. Ik voelde de pijn van een sportvrouw die alles op alles had gezet om te excelleren in Tokio, maar dat nu niet kon. Ik was verdrietig. Dat zijn de mindere momenten van de afgelopen weken. De prestaties en de medailles voeren nu de boventoon, maar als chef de mission ben ik verantwoordelijk voor alles."

Als het gaat om de successen in Tokio, dan wijst de 43-jarige oud-zwemmer, die zelf drie keer olympisch kampioen werd, liever naar de sporters en de coaches. "Ze hebben de medailles verdiend. Ik heb alleen een bijdrage geleverd aan de organisatie, waardoor sporters konden excelleren."

"Ik ben trots op ze. En voor zover ik het mee heb kunnen krijgen, zijn de mensen in Nederland dat ook. Door de breedte en de diversiteit van onze ploeg zijn er records gesneuveld. Zij hebben de Spelen in Tokio gemaakt tot een succes."