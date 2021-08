Nederland heeft met een zevende plaats bij de Olympische Spelen in Tokio de hoogste eindklassering ooit genoteerd in de medaillespiegel bij een Zomerspelen. Tot dusver was de achtste plaats de beste prestatie ooit van de Oranje-equipe.

Met tien gouden medailles heeft Nederland in Tokio net zo veel olympische titels veroverd als Frankrijk, Duitsland en Italië. Maar 'Team NL' greep meer zilveren medailles (twaalf) dan Duitsland (elf) en Italië (tien) en houdt Frankrijk achter zich op basis van het aantal bronzen plakken (veertien om elf).

Tot dusver was de achtste plaats op de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam en de Spelen van 2000 in Sydney de beste eindnotering van Nederland in het medailleklassement. Het is ook voor het eerst dat Nederland Duitsland voor blijft in de medaillespiegel.

Nederland brak zijn eigen medaillerecord door in Tokio 36 plakken te veroveren. Het oude record stond op 25 medailles, dat werd behaald tijdens de Spelen in Sydney. Vier dagen voor de sluitingsceremonie van zondag kwam Nederland al aan dat aantal.

Hoewel er in de afgelopen 21 jaar veel disciplines zijn toegevoegd aan het olympische programma en er dus ook meer medailles te verdelen zijn, zijn de Zomerspelen van Tokio ook relatief gezien veel succesvoller dan die van Sydney. Nederland won 3,3 procent van de 1.081 medailles in Tokio, tegenover 2,7 procent in Sydney (827 medailles). Alleen de Spelen van Amsterdam waren succesvoller (5,8 procent).

Medaillespiegel Olympische Spelen van Tokio (goud-zilver-brons): 1. Verenigde Staten: 39-41-33 (113)

2. China: 38-32-18 (88)

3. Japan: 27-14-17 (58)

4. Groot-Brittannië: 22-21-22 (65)

5. Rusland: 20-28-23 (71)

6. Australië: 17-7-22 (46)

7. Nederland: 10-12-14 (36)

8. Frankrijk: 10-12-11 (33)

9. Duitsland: 10-11-16 (37)

10. Italië: 10-10-20 (40)

Sifan Hassan pakte drie medailles in Tokio. Foto: Getty Images

VS wint opnieuw medailleklassement

De Verenigde Staten mogen zich voor de derde keer op rij het beste land op de Olympische Zomerspelen noemen. Amerika veroverde op de slotdag in Tokio onder meer goud in het volleybal (vrouwen), basketbal (vrouwen) en baanwielrennen (Jennifer Valente, omnium) en ging daarmee China voorbij in het medailleklassement.

Met 39 olympische titels veroverde 'Team USA' één gouden medaille meer dan China. In totaal pakte Amerika 113 medailles, acht minder dan vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. Toen werden er ook veel meer gouden medailles veroverd (46).

In de afgelopen 25 jaar won Amerika slechts één keer het medailleklassement niet. Op de Zomerspelen van 2008 in Peking was gastland China het beste land met 51 gouden medailles. De Verenigde Staten veroverden toen wel veel meer medailles (112 om 100), maar aanzienlijk minder olympische titels (36 om 48).

De Zomerspelen van Tokio kwamen zondag ten einde met de waterpolofinale tussen Servië en Griekenland. Servië veroverde de laatste gouden medaille in de Japanse hoofdstad door de eindstrijd met 13-10 te winnen.