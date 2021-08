De handbalsters van Frankrijk hebben zondag op de slotdag van de Olympische Spelen in Tokio hun eerste olympische titel in de geschiedenis veroverd. De Fransen, die in de kwartfinales te sterk waren voor Nederland, onttroonden Rusland in de finale.

Frankrijk en Rusland waren lang aan elkaar gewaagd in het Yoyogi National Stadium, maar richting de rust nam de Franse ploeg van bondscoach Olivier Krumbholz afstand van de regerend olympisch kampioen. Na een 15-13-voorsprong bij rust liepen de Fransen in de tweede helft uit naar 29-24.

Tot de Olympische Spelen in Tokio waren de Franse handbalsters nog nooit olympisch kampioen geworden. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro verloor de tweevoudig wereldkampioen in de olympische finale van Rusland (19-22).

Op weg naar de eindstrijd vernederde Frankrijk de Nederlandse handbalsters in de kwartfinales. Met een 22-32-nederlaag werd de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade, die in 2019 nog wereldkampioen werd in Japan, op pijnlijke wijze naar huis gestuurd.

Bij de mannen greep Frankrijk ook al de olympische titel in het handbaltoernooi. De Fransen waren zaterdag in de eindstrijd te sterk voor titelverdediger Denemarken: 25-23. Voor de zesvoudig wereldkampioen was het de derde olympische titel in totaal.