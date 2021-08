De Olympische Spelen in Tokio zijn - qua sport - voorbij. Servië veroverde zondag bij het waterpolo voor mannen het goud, waardoor nu alle olympische onderdelen in Japan zijn afgewerkt.

De Servische ploeg was in de finale met 13-10 te sterk voor Griekenland. Servië verdedigde daardoor met succes de olympische titel van 2016 in Rio de Janeiro.

De overwinning van Servië betekent dat alle 339 onderdelen van de Olympische Spelen in Tokio zijn afgewerkt. In de ochtend van 24 juli (Nederlandse tijd) pakte Yang Qian (10 meter luchtgeweer) het eerste goud van deze Spelen.

Voor Nederland zijn de Spelen in Tokio de succesvolste ooit qua aantal medailles. De Nederlandse ploeg pakte een recordaantal van 36 plakken (tien keer goud, twaalf keer zilver en veertien keer brons). Handboogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler veroverden op 24 juli met zilver de eerste medaille.

Op de slotdag van de Spelen kwamen er voor Nederland nog drie medailles bij: Abdi Nageeye won het zilver op de marathon en voor Harrie Lavreysen (keirin) en Kristen Wild (omnium) was er brons bij het baanwielrennen.

In Tokio staat alleen de sluitingsceremonie nog op het programma. Die begint om 13.00 uur (Nederlandse tijd). Sifan Hassan, die drie medailles wist te winnen, draagt de vlag namens Nederland.