Harrie Lavreysen gaat de komende weken vooral even níét aan fietsen denken. Maar de succesvolste Nederlandse man bij de Olympische Spelen van Tokio (twee keer goud en één keer brons) is nog lang niet klaar met het winnen van titels in het baanwielrennen.

"Ik moet mijn prestaties van afgelopen week even laten bezinken, maar ik heb nog zoveel doelen", zegt de 24-jarige Lavreysen. "Ik zie nog heel veel grootse dingen voor me."

De Brabander domineerde deze olympische cyclus het baansprinten met zes wereldtitels en drie Europese titels. Bij zijn eerste Spelen maakte hij zijn favorietenrol waar op de teamsprint en in het individuele sprinttoernooi en eindigde hij zondag als derde op de keirin.

Bij de volgende Spelen, die al over drie jaar in Parijs zijn, kan Lavreysen een nieuwe poging doen om drie keer goud te winnen. "Ik ben echt nog niet klaar met baanwielrennen. Ik ben nog jong en hoop nog een paar Spelen mee te gaan."

"Eigenlijk is het wel een voordeel dat Parijs al relatief snel komt. Bovendien is het dan mooi dichter bij huis en hopelijk zonder corona, waardoor vrienden en familie er wel bij kunnen zijn."

Harrie Lavreysen won twee keer goud in Tokio. Harrie Lavreysen won twee keer goud in Tokio. Foto: ANP

'Ik ga even helemaal niks doen en genieten'

Lavreysen, die vorige week liefst negentien races reed in slechts zes dagen tijd, gaat eerst vakantie vieren. "Ik heb nog geen idee waar ik heen ga, daar heb ik me totaal niet mee beziggehouden. Een plek met weinig bereik? Ha, dat is misschien wel handig. Ik ga even helemaal niks doen en genieten."

Toch komt er op korte termijn alweer een groot doel voor Lavreysen aan. Half oktober staan de uitgestelde WK baanwielrennen op het programma, waarschijnlijk in het Schotse Glasgow. De tweevoudig olympisch kampioen heeft dan drie titels om te verdedigen (teamsprint, sprint en keirin).

"Ik laat de komende weken alles eerst maar op me afkomen", aldus de tweevoudig olympisch kampioen. "Ik ga in ieder geval minstens drie weken niet fietsen. En als ik er daarna nog geen zin in heb, pak ik nog wat langer rust."